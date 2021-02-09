Epureanu: "Bu galibiyet biraz olsun özgüven katmıştır"

Başakşehir'in savunma oyuncusu Epureanu, Fenerbahçe maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Epureanu: 'Bu galibiyet biraz olsun özgüven katmıştır'
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09 Şubat 2021 23:49
Başakşehir'de Epureanu, Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek Türkiye Kupası'nda tur atladıkları karşılaşmanın ardından konuştu.

Maçı değerlendiren Epureanu, "Bu sene bakıldığında ligde tüm maçlar zorlu geçiyor, rakiplerimizi iyi hazırlanıyor. Şu ana kadar alışılagelmiş Başakşehir performansını gösteremedik ve mutlu değiliz. Bu galibiyetle takım biraz olsun özgüven kazanmıştır. Böyle bir dönemde çok ihtiyacımız vardı. Takım ruhumuz, özgüvenimiz yerine gelecektir, bu tür maçlar yardımcı olur. Önümüzde 2 maç kaldı kupada. Kupada istediğimiz sonuçları alırsak Avrupa yolu açılır. İşimiz kolay değil, zor. Benim kendi performansım da daha iyi olmalı ama psikolojik olarak önemli bir zaferdi" dedi.



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