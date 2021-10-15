Epureanu: "Bir gerçek var: Emre Hoca!"

Alexandru Epureanu, Beşiktaş'ı 3-2 yendikleri maçın sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Epureanu: 'Bir gerçek var: Emre Hoca!'
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15 Ekim 2021 22:23
Başakşehir'de Epureanu, Beşiktaş'ı 3-2 yendikleri maçın sonrasında konuştu.

Maçı değerlendiren Moldovalı oyuncu, "Çok önemli bir galibiyetti. Bu seneye iyi başlayamadık. Bu galibiyetle umarım ki eski seviyemize ulaşma şansı elde ederiz. Önümüzde kat etmemiz gereken çok yol var. Oyuncu oyuncu çok çalışmamız gerekiyor. Umarım aynı motivasyonla çok daha iyi maçlar çıkarır ve eski seviyemize geliriz. Bu büyük streste bizim yanımızda olduğunu hissettiren herkese büyük özveri gösterdiği için teşekkür ediyorum" dedi.

Emre Belözoğlu ile yeni bir döneme başladıkları hatırlatılan Epureanu, "Bir gerçek var. Emre Hoca Başakşehir ailesinin önemli bir ferdi. Takımı oluşturan bütün birleşenleri iyi tanıyan, oyuncuları iyi bilen bir isim. Tüm teknik ekibi de bizlere muazzam öz güven aşıladı. Motivasyonu üst düzey tutmamız için gerekenleri sağladılar. Emre hocayla maç kalitesini arttırmamızdaki motivasyon farkı oldu" diye konuştu.


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