Epttavm maske siparişi, e devlet üzerinden maske siparişi nasıl verilir?

Epttavm E Devlet üzerinden bedava maske nasıl alabilirim? sorusunun yanıtını veriyoruz. Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığının kararıyla adrese teslim ücretsiz maske dağıtımı başladı.

09 Nisan 2020 09:15
Epttavm maske siparişi, e devlet üzerinden maske siparişi nasıl verilir?
E devlet üzerinden maske nasıl sipariş ederim, bedava maske nasıl sipariş edilir? Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın kararıyla ücretsiz maske dağıtılacak! ePttAVM.com üzerinden formu dolduran vatandaşlar, maskeleri ücretsiz olarak evlerine kadar alabilecke. Her vatandaşın, her hafta 1 paket (5 adet) maske alma hakkı bulunuyor. Maskeler PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacak.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın almış olduğu karara istinaden; online ortamda ePttAVM.com üzerinden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske temini sağlanacaktır.
*Aile üyeleriniz için maske temin etmek isterseniz, aile üyelerine ait bilgileri form üzerinde doldurarak onlara da ücretsiz maske temini sağlayabilirsiniz.

Aşağıda yer alan formdaki bilgileri doldurarak maskenizi ücretsiz olarak temin edebilirsiniz.

*Vatandaşların her hafta "1" paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır.

*Adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olun.

*PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.



5 Adet Cerrahi Maske 3 Katlı Ürün Özellikleri:

-Yumuşak ve ayarlanabilir, tahriş etmez, rahat takılır.
-Fiberglass ve lateks içermemektedir.
-Filtreli, üç katlı, tek kullanımlık, lastikli ve 3 kıvrımlı olarak üretilmiştir.
-Yuvarlak lastikli ultrasonik dikişlidir.
-Kolay kullanıma uygundur.
-Hava geçirgen, kolay nefes almayı sağlayan non woven -kumaştan üretilmiştir.
-Gipe lastik kullanmıştır ve tek kullanımlıktır.
-Hijyenik ve CE'li dir.
-Yüze tam uyumludur.
-Beyaz, mavi, yeşil renklerden 1 tanesi gönderilecektir.



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