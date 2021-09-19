Epözdemir: 'Tüm kulüplerle ortak hareket edeceğiz'

Galatasaray'ın Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Beyaz TV'ye gündemdeki konularla ilgili konuştu.



Epözdemir Galatasaray Kadın Futbol Takımıyla ilgili bilgiler verirken taraftarların biletlerde indirim talebi ve Türk futbolunun ortak sorunlarıyla ilgili sorulan soruları yanıtladı.



İşte Rezan Epözdemir'in açıklamaları:



"KADIN FUTBOLUNDA HEDEF ŞAMPİYONLUK"



"Kadın futbol takımımızı kurduk büyük ölçüde. Yeni transferler de olacak. TFF'ye erkeklerde şampiyonluk yaşamış takımlar Kadınlar Ligi'nde Süper Lig'den başlasın diye yazdık, olumlu baktılar. UEFA'dan da cevap gelecek. Meseleye sadece başarı odaklı bakmıyoruz, sosyal sorumluluk olarak da bakıyoruz. Topluma bu anlamda iyi bir örnek olacağımızı düşünüyoruz. Kasım ayında ligler başlayacak. Şampiyonluk iddiasıyla lige başlayacağız."



"AYCAN YANAÇ TRANSFER GÜNDEMİMİZDE DEĞİL"



"Kadın futbolunda da transfer konularda teknik direktörümüzün raporunu esas alıyoruz. Raporda yer alan isimlere yönelme amacımız var. Aycan hanımefendi ile ilgili bir tasarrufumuz yok"



"TARAFTAR İSTEDİ, BİLET FİYATLARINI İNDİRDİK"



"Taraftarımız bizim için çok kıymetli. Bizim en önemli bileşenlerimizden birisi. Tüm Galatasaraylıların taleplerini isteklerini göz önünde bulundurarak karar almaya çalışıyoruz. Taraftarımızın bilet fiyatlarıyla ilgili talebi vardı, biz de onlardan bu talebi aldık ve gerekeni yaptık"



"FATİH TERİM BİR DÜNYA MARKASI"



"Hocamız bir dünya markası, Galatasaray efsanesi. Dünya otoriteleri nezdinde de saygı uyandıran, Türk futbolunun en önemli aktörlerinden birisi."



"ORTAK SORUNLARA ORTAK HAREKET EDEREK ÇÖZÜM BULACAĞIZ"



"Türk futbolunun ortak sorunları uzlaşma ile çözülecek sorunlardır. Tüm kulüplerle iletişim halindeyiz. Yayın ihalesinden tutun, yabancı kuralı ve kurulların tarafsız ve bağımsız olmasına kadar tüm konularda tüm kulüplerle konuşuyoruz. Ortak sorunlara ortak hareket ederek çözüleceğine inanıyoruz."



