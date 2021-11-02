Epözdemir, Terim'in maaşını açıkladı!

Galatasaray Başkan Vekili Rezan Epözdemir, Fatih Terim'in maaşıyla ilgili gelen soruyu yanıtladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Epözdemir, Terim'in maaşını açıkladı!
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02 Kasım 2021 12:10
Galatasaray Kulübü ile Nesine.com arasında iki yıl süreyle iş birliği anlaşması imzalandı. Nef Stadı'nda gerçekleştirilen tanıtıma, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir ve Nesine.com Üst Yöneticisi (CEO) Halit Gülbakanoğlu katıldı.

Fatih Terim'in sözleşmesiyle ilgili söylentilere cevap veren Rezan Epözdemir, "Üç milyon avrolardan, 35-40 milyon liralardan bahsediliyor, bunlar gerçekçi rakamlar değil. Hocamız boş mukaveleye imza attı. Öncesinde yıllık 18 milyon lira alıyordu. Biz de hakkaniyet çerçevesinde önceki sözleşmenin yapıldığı avro kuruna baktık ve buna göre 21 milyon lira üzerinden 3 yıllık sözleşme yaptık. Bugünkü kur üzerinden 1,9 milyon avroya tekabül ediyor." şeklinde görüş belirtti.


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