EPICENTER 2018'de şampiyon FaZe!
Rusya'nın Moskova şehrinde düzenlenen EPICENTER 2018'de şampiyon FaZe Clan oldu.
Turnuvaya A grubunda başlayan FaZe Clan, grubun ilk karşılaşmasında Aleksi "allu" Jalli önderliğindeki ENCE ile karşılaşmış ve Finlandiya temsilcisini 2-1 ile geçmişti. Grubun kazananlar karşılaşmasında ise FaZe Clan'ın rakibi Natus Vincere olmuştu.
Kazanan ekibin yarı finale, kaybedenin ise çeyrek finale yükseleceği "kazananlar karşılaşması" Natus Vincere zaferi ile sona erdi ve FaZe Clan çeyrek finalde Ninjas in Pyjamas'ın rakibi oldu.
Nikola 'NiKo' Kovač önderliğindeki FaZe Clan, çeyrek finalde İsveç temsilcisini 2-0 ile geçerken, yarı finalde ise yıldızlar karmasının zorlu rakibi Team Liquid oldu. Team Liquid karşısında Mirage'de 16-9, Inferno'da 16-12'lik skorlar ile 2-0 ile galip gelen FaZe Clan EPICENTER 2018'de böylece finale yükseldi.
Finalde ise FaZe Clan'ın rakibi, grup aşamasında mağlup olduğu Natus Vincere oldu. Aleksandr "s1mple" Kostyliev ve ekibinden intikam alma güdüsü ile karşılaşmaya ekstra motive çıkan FaZe Clan, ilk harita Mirage'de 16-12 ile galip gelerek seride 1-0 öne geçti.
Natus Vincere'in seçimi olan Dust2'de ise CIS ekibi adeta şoka uğradı. Kendi seçtiği haritada T tarafında başlayan fakat yalnızca 3 raunt kazanabilen Natus Vincere, ilk yarıyı 12-3 geride kapattı. İkinci yarıda da rakibine göz açtırmayan FaZe Clan, skoru 16-3'e getirerek galip gelen taraf oldu.
Bu galibiyet ile birlikte Natus Vincere'den intikamını alarak kupaya uzanan yıldızlar karmasında parlayan isim NiKo'dan başkası değildi. İki haritada da muazzam performans sergileyen ve 43-26'lık istatistiği ve 1.48 rating değeri ile zirvede bulunan NiKo, EPICENTER 2018 şampiyonluğunda en büyük pay sahibi olan isim oldu. FaZe Clan ayrıca $150.000 para ödülünün de sahibi oldu.
Yazar: Gökhan "makaron" Aksu - @makaronCS
Kazanan ekibin yarı finale, kaybedenin ise çeyrek finale yükseleceği "kazananlar karşılaşması" Natus Vincere zaferi ile sona erdi ve FaZe Clan çeyrek finalde Ninjas in Pyjamas'ın rakibi oldu.
Nikola 'NiKo' Kovač önderliğindeki FaZe Clan, çeyrek finalde İsveç temsilcisini 2-0 ile geçerken, yarı finalde ise yıldızlar karmasının zorlu rakibi Team Liquid oldu. Team Liquid karşısında Mirage'de 16-9, Inferno'da 16-12'lik skorlar ile 2-0 ile galip gelen FaZe Clan EPICENTER 2018'de böylece finale yükseldi.
Finalde ise FaZe Clan'ın rakibi, grup aşamasında mağlup olduğu Natus Vincere oldu. Aleksandr "s1mple" Kostyliev ve ekibinden intikam alma güdüsü ile karşılaşmaya ekstra motive çıkan FaZe Clan, ilk harita Mirage'de 16-12 ile galip gelerek seride 1-0 öne geçti.
Natus Vincere'in seçimi olan Dust2'de ise CIS ekibi adeta şoka uğradı. Kendi seçtiği haritada T tarafında başlayan fakat yalnızca 3 raunt kazanabilen Natus Vincere, ilk yarıyı 12-3 geride kapattı. İkinci yarıda da rakibine göz açtırmayan FaZe Clan, skoru 16-3'e getirerek galip gelen taraf oldu.
Bu galibiyet ile birlikte Natus Vincere'den intikamını alarak kupaya uzanan yıldızlar karmasında parlayan isim NiKo'dan başkası değildi. İki haritada da muazzam performans sergileyen ve 43-26'lık istatistiği ve 1.48 rating değeri ile zirvede bulunan NiKo, EPICENTER 2018 şampiyonluğunda en büyük pay sahibi olan isim oldu. FaZe Clan ayrıca $150.000 para ödülünün de sahibi oldu.
Yazar: Gökhan "makaron" Aksu - @makaronCS
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