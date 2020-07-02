Epic'e Fortnite davasında Facebook desteği

Facebook, popüler battle royale oyunu olan Fortnite'ın yapımcısı Epic Games tarafından Apple aleyhinine açılan davaya katılmak istiyor.



Firma, davaya Epic Games saflarında katılmak ve iPhone ve iPad üreticisi firmanın politikalarının işletmelere zarar vermesi hakkındaki detayları paylaşmayı hedefliyor. Böylelikle Epic Games de Fortnite için önemli bir müttefik kazanmış olacak.



Fortnite Apple davasında Facebook desteğini alıyor



Facebook tarafından gerçekleştirilen bu adım, firmanın Apple'ın gizlilik politikalarını eleştiren ABD çapında yayınladığı basılı bir reklam kampanyasını tanıttığı gün ortaya çıktı. Facebook'ta gizlilik ve kamu politikası direktörü Steve Satterfield Çarşamba günü konuyla ilgili yaptığı bir konferans görüşmesinde, "Mahkemenin Apple'ın haksız politikalarının geniş kapsamlı etkisini anlamasının gerçekten önemli olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.



Cnet'in haberine göre Apple yöneticileri ise, Facebook'un, gizlilik ilkelerine bakmaksızın, kullanıcılar hakkında olabildiğince fazla bilgi toplamak istediklerini söyledi. Epic ise bu konu hakkında herhangi bir yorum yapmaktan kaçınmayı seçti. Facebook'un Epic ve Apple arasındaki meseleye katılması, toplumun da bu yasal savaşlara bakış açısının değişmesine neden olabilir. Ağustos ayında başlayan dava sürecinin çıkış noktası, kullanıcıların Fortnite gibi uygulamalarda yaptıkları satın alma işlemleri için Apple tarafından aldığı% 30'a varan komisyonlardı.



Facebook'un davaya karşı tutumunun zaman içerisinde değişip değişmeyeceğini hep birlikte göreceğiz. Zira iki firmanın arasındaki hukuk mücadelesinin gelecek yıl mahkeme salonlarında nihayete ermesi bekleniyor.



Kaynak: shiftdelete.net



