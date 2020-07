Epic Store, toplam fiyatı 37,50 TL olan iki oyunu ücretsiz sundu

Epic Games , geçtiğimiz yıl başlattığı bir etkinlikle her hafta ücretsiz olarak bazı oyunlar sunacağını açıkladı. Bu kampanyanın 2020'nin başına kadar devam edeceği söyleniyordu ancak durum çok da böyle olmadı ve Epic Games, bazı oyunları ücretsiz olarak sunmaya devam ediyor.



Platformda ücretsiz olarak sunulan oyunların başka platformlarda zaman zaman hayli yüksek bedellere satılması da oyun tutkunlarının ilgisini çekiyor. Epic Games, şimdi fiyatı 37,5 TL olan Next Up Hero ve Tacoma adlı oyunları ücretsiz yaptı.



Next Up Hero nasıl bir oyun?



Oyun Türü: Aksiyon, Zindan

Oyun Boyutu: 5 GB

Steam Değerlendirmesi: Karışık

Fiyatı: 33 TL

Ücretsiz Olduğu Süre: 23.07.2020'den itibaren 1 hafta



Next Up Hero, çeşitli garip işleri gerçekleştirip karakterimizi güçlendirdiğimiz, bir zindan oluşturup milletin başına bela olduğumuz bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Oyunun temelindeki mantık basit: herkes zindan oluşturuyor ve başkalarının hazırladığı zindanları aşmaya çalışıyor.



Next Up Hero sistem gereksinimleri:



Önerilen:



İşletim Sistemi: Windows 7/Windows 10

İşlemci: Intel Core i3 (3,4 GHz) veya AMD A8-7600 (3,1 GHz)

Bellek: 8 GB Sistem RAM

Depolama: 5 GB boş alan (yeni haritalar için daha fazlası gerekiyor)

Video Kartı: AMD Radeon HD 6850 / NVIDIA GeForce 650 / Intel Iris Pro 5200

İnternet bağlantısı



Tacoma nasıl bir oyun?



Oyun Türü: Macera, Bağımsız

Oyun Boyutu: 11 GB

Steam Değerlendirmesi: Çok olumlu

Fiyatı: 4,52 TL

Ücretsiz Olduğu Süre: 23.07.2020'den itibaren 1 hafta

Tacoma, fiyatına aldanılmaması gereken bir oyun. Aslında oldukça kaliteli bir yapım olan Tacoma'nın arkasında daha önce Gone Home ile de karşımıza çıkan Fullbright yer alıyor. Yapay zekanın ve bizim olduğumuz bir uzay istasyonunda mürettebatın başına gelenleri araştırdığımız ilginç ve derin bir bilim kurgu oyunu bu.



Tacoma oynanış videosu:



Terk edilmiş bir uzay istasyonunda başladığımız bu yolculukta karşılaştığımız ilk şeylerden biri, oyun boyunca da göreceğimiz gizemli bir yapay zeka oluyor. Bir Ay transfer istasyonu olan Tacoma'nın mürettebatı, kendilerini felakete götüren bir karmaşanın içine düşüyor. Adım adım ekibin başına gelenleri keşfediyoruz.



Oyun oldukça eğlenceli ve bulmaca çözmeyi sevenlere gizemle dolu saatler vaat ediyor. Ayrıca oyunda commentary versiyon bulunuyor ki bu modda bir yandan oyunu oynarken bir yandan da yapımcıların oyunu nasıl yaptıklarına ve ne düşündüklerine dair konuşmalarını dinleyebiliyoruz.



Tacoma sistem gereksinimleri:



Minimum:64 bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir



İşletim Sistemi: Windows 7 veya üstü, 64 bit

İşlemci: 1,9 GHz Intel i5

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: 1 GB+ olan herhangi bir ekran kartı

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 11 GB kullanılabilir alan

Önerilen:



64 bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7 veya üstü, 64 bit

İşlemci: 2,9 GHz Intel i7 dengi

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: 2 GB+ herhangi bir ekran kart

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 11 GB kullanılabilir alan



Oyunu kütüphanenize nasıl ekleyebilirsiniz?



Oyunu arşivinize eklemeniz için sahip olmanız gereken tek şey bir Epic hesabı, onu da zaten ücretsiz olarak dakikalar içerisinde edinebiliyorsunuz. Sonrasında yapmanız gerekenlerse şu şekilde:



Epic Games hesabınıza giriş yapın.

Oyun sayfasına gidin. (bu sayfaya da)

Yükle tuşuna basın.

Siparişi Ver'e tıklayın.

Oyunlar böylece kütüphanenize eklenmiş olacak.

Epic Games Store sizden iki faktörlü kimlik doğrulama isteyecektir.



Kaynak: WebTekno