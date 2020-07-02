Epic Store, toplam fiyatı 37,50 TL olan iki oyunu ücretsiz sundu
Epic Store üzerinden kısa bir süre için ücretsiz olarak sunulan oyunlar köşemizde bugün Next Up Hero ve Tacoma var. Toplam satış fiyatı 37,50 TL olan iki oyun, Epic Store üzerinde bir süre boyunca ücretsiz sunuluyor. Oyunu kütüphanenize eklemek için yapmanız gerekenleri anlatıyoruz.
Epic Games, geçtiğimiz yıl başlattığı bir etkinlikle her hafta ücretsiz olarak bazı oyunlar sunacağını açıkladı. Bu kampanyanın 2020'nin başına kadar devam edeceği söyleniyordu ancak durum çok da böyle olmadı ve Epic Games, bazı oyunları ücretsiz olarak sunmaya devam ediyor.
Platformda ücretsiz olarak sunulan oyunların başka platformlarda zaman zaman hayli yüksek bedellere satılması da oyun tutkunlarının ilgisini çekiyor. Epic Games, şimdi fiyatı 37,5 TL olan Next Up Hero ve Tacoma adlı oyunları ücretsiz yaptı.
Next Up Hero nasıl bir oyun?
Oyun Türü: Aksiyon, Zindan
Oyun Boyutu: 5 GB
Steam Değerlendirmesi: Karışık
Fiyatı: 33 TL
Ücretsiz Olduğu Süre: 23.07.2020'den itibaren 1 hafta
Next Up Hero, çeşitli garip işleri gerçekleştirip karakterimizi güçlendirdiğimiz, bir zindan oluşturup milletin başına bela olduğumuz bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Oyunun temelindeki mantık basit: herkes zindan oluşturuyor ve başkalarının hazırladığı zindanları aşmaya çalışıyor.
Next Up Hero sistem gereksinimleri:
Önerilen:
İşletim Sistemi: Windows 7/Windows 10
İşlemci: Intel Core i3 (3,4 GHz) veya AMD A8-7600 (3,1 GHz)
Bellek: 8 GB Sistem RAM
Depolama: 5 GB boş alan (yeni haritalar için daha fazlası gerekiyor)
Video Kartı: AMD Radeon HD 6850 / NVIDIA GeForce 650 / Intel Iris Pro 5200
İnternet bağlantısı
Tacoma nasıl bir oyun?
Oyun Türü: Macera, Bağımsız
Oyun Boyutu: 11 GB
Steam Değerlendirmesi: Çok olumlu
Fiyatı: 4,52 TL
Ücretsiz Olduğu Süre: 23.07.2020'den itibaren 1 hafta
Tacoma, fiyatına aldanılmaması gereken bir oyun. Aslında oldukça kaliteli bir yapım olan Tacoma'nın arkasında daha önce Gone Home ile de karşımıza çıkan Fullbright yer alıyor. Yapay zekanın ve bizim olduğumuz bir uzay istasyonunda mürettebatın başına gelenleri araştırdığımız ilginç ve derin bir bilim kurgu oyunu bu.
Tacoma oynanış videosu:
Terk edilmiş bir uzay istasyonunda başladığımız bu yolculukta karşılaştığımız ilk şeylerden biri, oyun boyunca da göreceğimiz gizemli bir yapay zeka oluyor. Bir Ay transfer istasyonu olan Tacoma'nın mürettebatı, kendilerini felakete götüren bir karmaşanın içine düşüyor. Adım adım ekibin başına gelenleri keşfediyoruz.
Oyun oldukça eğlenceli ve bulmaca çözmeyi sevenlere gizemle dolu saatler vaat ediyor. Ayrıca oyunda commentary versiyon bulunuyor ki bu modda bir yandan oyunu oynarken bir yandan da yapımcıların oyunu nasıl yaptıklarına ve ne düşündüklerine dair konuşmalarını dinleyebiliyoruz.
Tacoma sistem gereksinimleri:
Minimum:64 bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 7 veya üstü, 64 bit
İşlemci: 1,9 GHz Intel i5
Bellek: 4 GB RAM
Ekran Kartı: 1 GB+ olan herhangi bir ekran kartı
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 11 GB kullanılabilir alan
Önerilen:
64 bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 7 veya üstü, 64 bit
İşlemci: 2,9 GHz Intel i7 dengi
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: 2 GB+ herhangi bir ekran kart
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 11 GB kullanılabilir alan
Oyunu kütüphanenize nasıl ekleyebilirsiniz?
Oyunu arşivinize eklemeniz için sahip olmanız gereken tek şey bir Epic hesabı, onu da zaten ücretsiz olarak dakikalar içerisinde edinebiliyorsunuz. Sonrasında yapmanız gerekenlerse şu şekilde:
Epic Games hesabınıza giriş yapın.
Oyun sayfasına gidin. (bu sayfaya da)
Yükle tuşuna basın.
Siparişi Ver'e tıklayın.
Oyunlar böylece kütüphanenize eklenmiş olacak.
Epic Games Store sizden iki faktörlü kimlik doğrulama isteyecektir.
Kaynak: WebTekno
Platformda ücretsiz olarak sunulan oyunların başka platformlarda zaman zaman hayli yüksek bedellere satılması da oyun tutkunlarının ilgisini çekiyor. Epic Games, şimdi fiyatı 37,5 TL olan Next Up Hero ve Tacoma adlı oyunları ücretsiz yaptı.
Next Up Hero nasıl bir oyun?
Oyun Türü: Aksiyon, Zindan
Oyun Boyutu: 5 GB
Steam Değerlendirmesi: Karışık
Fiyatı: 33 TL
Ücretsiz Olduğu Süre: 23.07.2020'den itibaren 1 hafta
Next Up Hero, çeşitli garip işleri gerçekleştirip karakterimizi güçlendirdiğimiz, bir zindan oluşturup milletin başına bela olduğumuz bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Oyunun temelindeki mantık basit: herkes zindan oluşturuyor ve başkalarının hazırladığı zindanları aşmaya çalışıyor.
Next Up Hero sistem gereksinimleri:
Önerilen:
İşletim Sistemi: Windows 7/Windows 10
İşlemci: Intel Core i3 (3,4 GHz) veya AMD A8-7600 (3,1 GHz)
Bellek: 8 GB Sistem RAM
Depolama: 5 GB boş alan (yeni haritalar için daha fazlası gerekiyor)
Video Kartı: AMD Radeon HD 6850 / NVIDIA GeForce 650 / Intel Iris Pro 5200
İnternet bağlantısı
Tacoma nasıl bir oyun?
Oyun Türü: Macera, Bağımsız
Oyun Boyutu: 11 GB
Steam Değerlendirmesi: Çok olumlu
Fiyatı: 4,52 TL
Ücretsiz Olduğu Süre: 23.07.2020'den itibaren 1 hafta
Tacoma, fiyatına aldanılmaması gereken bir oyun. Aslında oldukça kaliteli bir yapım olan Tacoma'nın arkasında daha önce Gone Home ile de karşımıza çıkan Fullbright yer alıyor. Yapay zekanın ve bizim olduğumuz bir uzay istasyonunda mürettebatın başına gelenleri araştırdığımız ilginç ve derin bir bilim kurgu oyunu bu.
Tacoma oynanış videosu:
Terk edilmiş bir uzay istasyonunda başladığımız bu yolculukta karşılaştığımız ilk şeylerden biri, oyun boyunca da göreceğimiz gizemli bir yapay zeka oluyor. Bir Ay transfer istasyonu olan Tacoma'nın mürettebatı, kendilerini felakete götüren bir karmaşanın içine düşüyor. Adım adım ekibin başına gelenleri keşfediyoruz.
Oyun oldukça eğlenceli ve bulmaca çözmeyi sevenlere gizemle dolu saatler vaat ediyor. Ayrıca oyunda commentary versiyon bulunuyor ki bu modda bir yandan oyunu oynarken bir yandan da yapımcıların oyunu nasıl yaptıklarına ve ne düşündüklerine dair konuşmalarını dinleyebiliyoruz.
Tacoma sistem gereksinimleri:
Minimum:64 bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 7 veya üstü, 64 bit
İşlemci: 1,9 GHz Intel i5
Bellek: 4 GB RAM
Ekran Kartı: 1 GB+ olan herhangi bir ekran kartı
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 11 GB kullanılabilir alan
Önerilen:
64 bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 7 veya üstü, 64 bit
İşlemci: 2,9 GHz Intel i7 dengi
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: 2 GB+ herhangi bir ekran kart
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 11 GB kullanılabilir alan
Oyunu kütüphanenize nasıl ekleyebilirsiniz?
Oyunu arşivinize eklemeniz için sahip olmanız gereken tek şey bir Epic hesabı, onu da zaten ücretsiz olarak dakikalar içerisinde edinebiliyorsunuz. Sonrasında yapmanız gerekenlerse şu şekilde:
Epic Games hesabınıza giriş yapın.
Oyun sayfasına gidin. (bu sayfaya da)
Yükle tuşuna basın.
Siparişi Ver'e tıklayın.
Oyunlar böylece kütüphanenize eklenmiş olacak.
Epic Games Store sizden iki faktörlü kimlik doğrulama isteyecektir.
Kaynak: WebTekno
Video Galeri
Son haberler