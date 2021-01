Epic Games'den şifreli Fortnite gönderileri geldi

Fortnite sık sık yeni etkinliklerle gündemimize geliyor. Popüler oyunun hemen her ay için yeni bir içerik paketi olduğunu biliyoruz. Epic şimdi de Fortnite Twitter hesabından peşpeşe paylaşımlarda bulunurken hesap profil fotoğrafını da değiştirdi.



Mesajların amacının tam olarak ne olduğu şu an için belli değilse de Drift kostümlerine işaret ettikleri görülebiliyor. Pek çok Fortnite oyuncusu ise bu şifreli mesajlarda daha fazlasının gizlenmiş olduğuna inanıyor.



Tilki Klanı da nedir?



Tilki Klanı, tweetlerden anlaşıldığına göre "takipçilerden" oluşuyor ve biri hariç her biri etkisiz hale getirilmiş durumda. "Kim olduğumu bilmediğini biliyorum" ifadesi de oyuncuların daha önce hiç görmedikleri bir karakterin karşımıza çıkacağına yoruluyor. Oyuncular, Predator, Terminatör gibi karakterlere ek yeni bir avcı olabileceğini iddia ediyor.



Mesajlar Crew kostümüne işaret ediyorsa, aboneliği bulunan oyuncuların yeni kostüme kavuşmaları için bir hafta daha beklemeleri gerekiyor. Farklı bir şeyler planlanıyorsa Epic yakın zamanda yapacağı açıklamalarla durumu netleştireceği tahmin ediliyor.



Fortnite Crew aboneleri şu anda Green Arrow kostümüne ve diğer ilgili ekipmanlara sahip. Bu kostüm birkaç gün daha alınabilir durumda olacak. Abonelik açan kişiler, kostümlere ek olarak 1000 V-Bucks ve Battle Pass sahibi de olacak.



Yeni bir avcı geliyor olabilir mi?



Bir başka gönderide de "Hep bizim takipçi olduğumuzu düşünmüştük, ama şimdi bir şey bizi takip ediyor. Eski bir şey. Kötü bir şey " ifadesi yer aldı. Bu gönderi de firmanın oyuna yeni bir avcı, muhtemelen takip yetenekleri gelişmiş bir karakter ekleyeceği iddialarının kaynağı oldu.



Epic Games'in elindeki en önemli markalardan biri olan Fortnite, dünyanın da en popüler battle royale oyunları arasında yer alıyor. Firma da sürekli yeni içerikler ve genişleme paketleriyle birlikte yapımı her geçen gün daha da geliştirmeye devam ediyor.



Kaynak: webtekno