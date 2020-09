Epic Games toplamda 140 TL'lik iki oyunu ücretsiz yapacak

Her hafta kısa süreliğine ücretsiz yaptığı oyunlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Epic Games, bu hafta son derece iddialı oyunları ücretsiz yaptı. Into The Breach'i ücretsiz sunan şirket, bununla birlikte önümüzdeki hafta ücretsiz sunulacak iki oyunu da duyurdu.



10 Eylül ve 17 Eylül tarihleri arasında ücretsiz olarak erişilebilir olacak oyunlar Railway Empire ve Where The Water Tastes Like Wine oldu. Steam'de toplamda 140 TL'den satılan iki oyun, strateji, simülasyon ve hikaye tabanlı oyunları seven geniş bir kitleyi memnun edecek. Peki bu oyunlar nasıl, kısaca tanıyalım:



Railway Empire nasıl bir oyun?



Gaming Minds Studios tarafından geliştilen ve Kalypso Media tarafından yayınlanan Railway Empire, 2018'de karşımıza çıkmıştı. Steam'deki inelemelerde "Çok Olumlu" alan oyun, oyuncuların geniş bir demiryolu ağı oluşturmasını ve 40'dan fazla modellenmiş trenle bu yollarda yolculuk yapmanızı sağlıyor. Trenler dışında demiryolu istasyonları, fabrikalar ve turistik noktalar da inşa etmenizi sağlayacak oyun, trenlerin çok önemli olduğu 1830'lu yollarda bizlere eğlenceli vakit geçirtmeyi vadediyor.



Railway Empire sistem gereksinimleri



Minimum



İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 veya Windows 8.1 veya Windows 10 (64 bit sürümleri)

İşlemci: Intel Core i5 750 @ 2.6 GHz veya AMD

Ekran Kartı: nVidia GeForce GTX 460 veya AMD Radeon HD5870 (Shader Model 5.0 ile 1024 MB VRAM)

Bellek: 4 GB RAM

Depolama: 7 GB boş alan



Önerilen



İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 veya Windows 8.1 veya Windows 10 (64 bit sürümleri)

İşlemci: Intel Core i5 2400s @ 2.5 GHz veya AMD FX 4100 @ 3.6

Ekran Kartı: nVidia GeForce GTX 680 veya AMD Radeon HD7970 veya daha iyisi (Shader Model 5.0 ile 2048 MB VRAM veya daha fazlası)

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 7 GB boş alan



Where The Water Tastes Like Wine nasıl bir oyun?



Dim Bulb Games ve Serenity Forge tarafından geliştilen ve Good Shepherd Entertainment tarafından yayınlanan Where the Water Tastes Like Wine, 2018'de karşımıza çıkmıştı. Steam'deki inelemelerde "Çok Olumlu" alan oyun; yolculuk ve hikaye tabanlı anlatım-macera öğelerini taşıyor. ABD'nin Buhran döneminde geçen oyunda, yeni insanlarla buluşacak ve hikayenin içine dalacaksınız.



Railway Empire sistem gereksinimleri



Minimum



İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 10

İşlemci: Intel Core2 Duo E4500 (2 * 2200) veya eş değeri/AMD Athlon 64 X2 4200+ (2 * 2200) veya eş değeri

Ekran Kartı: GeForce 8500 GT (512 MB)/Radeon HD 4350 (512 MB)

Bellek: 1 GB RAM

Depolama: 6 GB



Önerilen



İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 10

İşlemci: Intel Core2 Duo E4500 (2 * 2200) veya eş değeri/AMD Athlon 64 X2 4200+ (2 * 2200) veya eş değeri

Ekran Kartı: GeForce 8500 GT (512 MB)/Radeon HD 4350 (512 MB)

Bellek: 2 GB RAM

Depolama: 6 GB



