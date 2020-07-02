Epic Games, toplam fiyatı 418 TL olan iki oyun verecek

Her hafta kısa süreliğine ücretsiz yaptığı oyunlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Epic Games, yeni yıla özel başlattığı 15 günlük ücretsiz oyun serisini geçtiğimiz günlerde tamamladı. Seri boyunca birçok oyun ücretsiz şekilde sunulsa da pek çoğu oyuncuların ilgisini çekmeyi başaramadı. Bu hafta verilen oyun ise genel olarak çok olumlu eleştiriler aldı.



Epic Games'te önümüzdeki haftanın ücretsiz oyunları, Steam platformunda 20 TL'den satışa sunulan Absolute Drift ve 399 TL'den satılan Rage 2 Deluxe Edition olacak. Oyunlar, 18 Şubat – 25 Şubat 2021 tarihleri arasında ücretsiz kalacak. Bir önceki haftanın oyunu olan Halcyon 6: Starbase Commander ise 18 Şubat'a kadar ücretsiz kalmaya devam edecek.



Absolute Drift nasıl bir oyun?



Otomobil yarışlarını, basit oyunları ve keyifli zaman geçirmelik mini yapımları seviyorsanız bu oyun tam da size göre. Sakin sakin drift yapıp kafa dağıtabileceğiniz gibi farklı meydan okumalara da katılabiliyorsunuz.



Oyunda 6 farklı otomobil, üç farklı drift alanı ve farklı gezinti bölgeleri var. Bu da Absolute Drift'i saatlerce oynanabilen, çok kafa yormaya ve sistem gereksinimlerini uçurmaya gerek duymadan da keyifli oyunlar yapılabileceğini gösteren bir yapım haline getiriyor.



Absolute Drift sistem gereksinimleri:



Minimum



İşletim Sistemi: Windows XP, Vista, 7, 8 veya 10



İşlemci: 2.2 GHz Çift Çekirdek



Bellek: 2 GB RAM



Ekran Kartı: 512 MB



Depolama: 350 MB kullanılabilir alan



Önerilen



İşletim Sistemi: Windows XP, Vista, 7, 8 veya 10



İşlemci: 2GHZ



Bellek: 2 GB RAM



Ekran Kartı: 512MB



Depolama: 400 MB kullanılabilir alan



Rage 2 nasıl bir oyun?



Rage 2, bir asteroidin dünyadaki yaşamın %80'ini yok etmesinden sonra geçen bir FPS oyunu. Bu distopyada insanlıktan geriye kalanlar, hayatta kalmak için bir arada kalıp medeniyeti yeniden kurmak yerine çeteler kurup savaşmaya başlıyor.



Walker adlı karakteri canlandırdığımız bu oyunda evimizden yurdumuzdan çeteler tarafından sürüldükten sonra, hiçliğin ortasında öldü diye bırakılıyoruz. Sonrasında ise adeta bir John Wick gibi geri gelip intikam alıyoruz.



Rage 2 sistem gereksinimleri:



Minimum



İşletim Sistemi: Win7, 8.1, veya 10 (64-Bit versiyon)



İşlemci: Intel Core i5-3570 veya AMD Ryzen 3 1300X



Bellek: 8 GB RAM



Ekran Kartı: Nvidia GTX 780 3GB veya AMD R9 280 3GB



Depolama: 50 GB kullanılabilir alan



Önerilen



İşletim Sistemi: Windows 7, 8.1 veya 10



İşlemci: Intel Core i7-4770 veya AMD Ryzen 5 1600X



Bellek: 8 GB RAM



Ekran Kartı: Nvidia GTX 1070 8GB veya AMD Vega 56 8GB



Depolama: 50 GB kullanılabilir alan



