Epic Games Store'un önümüzdeki hafta ücretsiz sunacağı 2 iddialı oyun duyuruldu

Her hafta kısa süreliğine ücretsiz yaptığı oyunlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Epic Games, bir süredir kaliteli oyunları ücretsiz yapmadığı için eleştiriliyordu. Bu hafta da Enter The Gungeon ve God's Trigger oyunlarını ücretsiz sunan şirket, bununla birlikte önümüzdeki hafta ücretsiz sunulacak oyunları da duyurdu.



27 Ağustos ve 3 Eylül tarihleri arasında ücretsiz olarak erişilebilir olacak oyunlardan ilki hepimizin gönlünde taht kurmayı başarmış HITMAN oldu. Bu popüler oyunun dışında Steam'de normal fiyatı 115 TL olan, ancak indirimle 70,40 TL'ye düşen Shadowrun Complete Collection da önümüzdeki hafta ücretsiz verilecek oyunlar arasında yer alıyor.







İlk olarak 2016 yılında piyasaya sürülen HITMAN, Steam'de halihazırda ücretsiz bir deneme sürümüne sahip. Oyunun ilk görevini oynamamıza izin veren bu sürüm, son derece ilgi çekici olsa da oyunun Game of The Year Edition sürümünü almak isteyenler 123,98 TL'lik bir ücret ödemek zorunda. Epic Games'in ücretsiz yapacağı HITMAN'in ise Game of The Year Edition olmasa dahi deneme sürümünün aksine oyunun tam sürümü olduğu düşünülüyor. Elbette bunu önümüzdeki hafta göreceğiz. Oyunun önümüzdeki hafta çıkacak HITMAN 3'e olan ilgiyi artırmak için ücretsiz sunulacağı düşünülüyor.



Pek çok oyuncuya göre Epic Games'in GTA 5 kampanyasından sonra yaptığı en büyük oyun olan HITMAN, eğer bir sorun olmazsa 27 Ağustos'ta ücretsiz edinilebilir olacak.



Shadowrun Collection nasıl bir oyun?



Önümüzdeki hafta ücretsiz olacak bir diğer oyun olan Shadowrun Collection, siberpunk ve fantezinin bulunduğu bir Shadowrun dünyasında geçiyor. Uzun süredir devam eden ve kendisine hatırı sayılır bir hayran kitlesi elde eden oyun, mega şehir Seattle'da gizemli katili arama mücadelesini içeriyor.



Epic Games'in önümüzdeki hafta ücretsiz olarak sunacağı Shadowrun içeriğinde "Shadowrun Dragonfall - Director's Cut", "Shadowrun Returns" ve "Shadowrun Hong Kong - Extended Edition" yer alıyor.



