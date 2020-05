Epic Games kütüphane GTA 5 indir, oyna! GTA 5 bedava nasıl oynanır? Epic Games Store Launcher indir

EPİC GAMES STORE GTA 5 İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ





Epic Games Store GTA 5 ücretsiz oyna, indir! Epic Games Store çöktü mü? Epic Games'in Twitter hesabından sızdırılan ve hemen silinen tweette, GTA 5'in ücretsiz olacağı açıklandı. Epic Store'un ücretsiz oyun kampanyası 14 Mayıs 18.00 itibarıyla başladı ve 21 Mayıs 18.00'a kadar devam edecek. Bu tarihler arasında GTA 5'i ücretsiz kütüphanenize eklerseniz oyun sonsuza kadar sizde kalacak. GTA 5 senaryosu ve GTA Online'ın keyfini çıkarabileceksiniz. Dünya genelinde 120 milyonun üzerinde kopya satan GTA 5, şu anda tarihin en çok satan üçüncü oyunu konumunda bulunuyor. GTA 5'in önünde birinci sırada Tetris (1984), ikinci sırada ise Minecraft var. GTA 5, çıkışından altı yıl sonra 2019'da bile 15 milyon adetin üzerinde kopya satmayı başarmıştı.Kuzey Carolina merkezli oyun yapım ve geliştirme şirketi Epic Games'in GTA 5 oyununu ücretsiz olarak dağıtacağı iddia edilmişti. Dünden bu yana heyecanlı bekleyişini sürdüren oyuncular Epic Games Store'da aşırı yüklenmeye sebep oldu. Bundan dolayı Epic Games Store platformuna erişim zaman zaman sağlanamıyor.GTA'nın açılımı "Grand Theft Auto" yani "büyük otomobil hırsızlığı" demektir. Oyunu ilk olarak programlayanlar David Jones ve Mike Dailly kardeşlerdir. Oyunun tasarımını Zachary Clarke yapmıştır. GTA bir Rockstar Games şirketinin eseridir.GTA, karşımıza ilk olarak 1997 yılında 2 boyutlu bir bilgisayar oyunu olarak çıktı. ABD'nin şehirlerinden esinlenerek oluşturduğu haritalarla her versiyonunda farklı harita ve farklı hikâyelerle grafik ve tasarımda gerçeklik her yeni versiyonunda artarak devam etti.Oyun dünyasına Playstation ve Game Boy Color için uygun versiyonları çıkmaya başlayınca dünyanın her tarafında büyük ses getirdi. Oyundaki karakterlerin hareket serbestliği, şehir hayatında özgürce davranabilmesi tüm kullanıcıları şaşırtmaya başarmıştı. Tabii ki sadece sadece serbest gezinebilme ile birlikte her seferinde farklı görevler yaparak ilerlemesini de sağlıyordu.GTA 2 piyasaya çıkınca bu sefer içerikte çeteleşme gibi oyuna dinamizm katılmış bir durumun oluşması oyunu oynayanlar tarafından daha çok beğenilmeye başladı.Oyun esas devrimini 2001 yılında GTA 3'te yaptı. Bu sefer oyun karşımıza üç boyutlu özellik eklenmiş ve karakterimiz Claude oyunda tamamen yerini almış oldu.Gelmiş Geçmiş En İyi GTA OyunlarıBenzersiz grafik tasarımı ile adından söz ettiren GTA 5'in oyunculara sunduğu kalite tartışılmaz. Rockstar Games şirketi GTA 5 ile çıtayı öyle bir yükseltti ki oyun artık tüm PC'lerde grafik kartı ve performansı için bir test oyunu haleni geldi.Günümüzde birçok mod yapımcısı GTA 5 için hala eğlenceli ve yeni modlar üretmeye devam ediyor.Evet şimdi GTA oyunlarına hep birlikte bakalım.Grand Theft Auto (1997)1997 yılında ilk çıkan GTA serisi ilk oyununu Grand Theft Auto ile yaptı. Görüntü kalitesi ve oyun kurgusu düşük olsa da yine de birçok oyuncu tarafından sevildi. Oyunda toplamda 3 şehir vardı bunlar Liberty City, Vice City ve San Andreas bu oyun 2d ve 2 genişleme paketi içeriyordu ve sadece 4 silah kullanılabiliyordu.London 1969 Grand Theft Auto (1999)Bu oyun serinin ikinci oyunuydu. "GTA London 1969" GTA 1'in bir nevi genişletmeye çalıştığı bir oyun paketiydi. Oyunun GTA 1'den tek farkı grafiklerinin daha iyi görünüyor olmasıydı.London 1961 Grand Theft Auto (1999)GTA'nın 3. Seri oyunuydu. GTA London 1961 GTA'nın genişleme paketlerinden biri olan London 1961'de 1 den tek farkı şehre "Menchester" da eklenmişti.Grand Theft Auto 2 (1999)Yavaş yavaş çağ atlamaya başladığı oyunların başında Grand Theft Auto geliyor. Bu seri GTA'nın 4. Seri paketi. Yani, GTA 1 ve GTA 2'ye göre inanılmaz geliştirilmiştir. Oyunun her ne kadar introsu GTA 1 ile başlıyor olsa da oyun da klasik olarak boya ve çeteler standard. Ne gariptir ki bu seri de oyun 1999 yılında olmasına rağmen 2013 yılında geçiyor. GTA 3 ün ana karakteri Claude Speed'e Kill Frenzy diye hitap ediyorlar.Grand Theft Auto 3 (2001)GTA serinin 5.oyunu GTA 3 serinin devrim niteliğinde. GTA'nın pek çok özelliğinin öncüsü kesinlikle bu oyundur. Çünkü ilk kez 3D oyun buradan dünyaya yayılmıştır. Oyun bu sefer çıktığı tarihte geçmiş ve ana karakterimizin adı ise Claude'dir.Vice City (2002)GTA serisinin 6.oyunu olan Vice City (2002) serinin en renkli oyunu. Haritanın diğerlerine nazaran küçük olmasına rağmen küçücük adalara bu kadar eğlenceyi sığdırmışlardır. Oyun 1986 yılında geçmektedir. Ana karakterimizin adı Tommy Vercetti'dir.San Andreas (2004)GTA serinin 7.oyunu San Andreas en iyi oyunlarından biri. Haritası ile akıllara kazınan San Andreas'ı hala oynanan efsane oyunlar arasındadır. Bu sefer 1992 yılında geçen oyunda ana karakter Carl Jonshon'dir. Bir sahnede Claude ile yarışma şansınız vardır.Grand Theft Auto Advance (2004)GTA serinin 8.oyunu olan GTA Advance serinin "Gameboy Advance" için çıkartılmış sürümüdür. Oyun daha çok GTA 1 ile GTA 3'ün karışımı gibi. Aynı yıl içinde geçen oyunun ana karakterinin ismi Mike'dir.Liberty City Stories (2005)GTA serinin 9. oyunu olan GTA Liberty City Stories serisi playstation için çıkmıştır. Grafikleri GTA San Andreasa benzetilmiş ve ana karakterin adı bu sefer Toni'dir. oyun Liberty City'de 1998 yılında geçiyor.Vice City Stories (2006)GTA serisinin 10. oyunu olan Vice City Stories, Liberty City Stories'e benzemektedir. Oyun, 3D ERA diye bilinen (3,VC,SA,LCS,VCS) grubun son oyunu. Bu sefer ana karakterin adı Victor Vance.Grand Theft Auto IV (2008)GTA serisinin 11.Oyunu olan GTA IV adeta devrim niteliğindeki ikinci oyunudur. Grafiği mükemmeldir. GTA IV 2008 in Liberty City sinde geçmektedir. Ana karakterimizin adı ise bu sefer Niko Bellic'tir.The Lost and Damned (2009)GTA serisinin ilk genişleme paketi TLOD serinin 12.oyunudur Liberty City'e farklı bir bakış atar.,The Ballad of Gay TonyGTA serisinin 13. oyunu olan TBOGT GTA IV'ün 2. ve son genişleme paketi sayılır Oyuna ilk gay teması bu oyunda görünmektedir.Chinatown Wars (2009)GTA serisinin telefonlar için ürettiği oyundur. GTA 1 ve GTA 4'ün karışımı bir oyundur.Grand Theft Auto V (2013)GTA serisinin 15.oyunu GTA V'de bir ilke imza atarak ilk defa 3 ana karakteri bir arada bu oyunad görüyoruz. Oyun 2013 yılında San Andreas ta geçmekte. Oyunda ayrıca birçok şey değişmiştir mesela maksimum aranma seviyesi 5'e inmiştir.GTA Vice City - 2002Haritası küçük ama hikayeleri ve görevleri sürükleyici bir oyun olan Vice City, yıllar geçse de popülerliğini yitirmeyecektir. Efsane karakter Tommy Vercetti'nin hikâyesini bu oyunda görüyoruz Oyun bu sefer Vice City şehrinde 1986 yılında geçiyor.GTA San Andreas - 2004GTA serisinde en geniş haritada bu oyunda kullanıldı. Carl Johnson ana karakterdir.GTA IV (GTA 4) – 2008Aradan 4 sene geçtikten sonra GTA 4 olarak karşımıza çıkan oyun farklı platformlar için farklı karakterlere sahip. GTA IV grafik, oyun dinamikleri, oyun modern bilgisayar oyunlarını yakalayan ilk GTA sürümü. Bu sefer ana karakter Niko Bellic ayrıca multiplayer olarak oynanabilen ilk GTA oyunuydu.GTA VGTA serisinin en son oyunu 2013 yılında GTA V olarak piyasaya sürüldü. 5 sene sonra hikâyesi ile çok farklı bir tat bırakan oyun, Los Santos ya da eski ismiyle San Andreas şehrinde geçiyor fakat şehir oldukça değişmiş, gelişmiş ve büyümüş olarak karşımıza çıkıyor.