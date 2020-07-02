Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu yayınlandı

40 TL'lik oyun Epic Games Store'da ücretsiz oldu

Sistem Gereksinimleri Minimum Önerilen İşletim sistemi 64 bit Windows 10 / 8.x / 7 64 bit Windows 10 / 8.x / 7 İşlemci 1.8 GHz Intel Core 2 Duo / AMD K10 Çift Çekirdekli 2.3 GHz Intel Core i5 İşlemci veya eş değeri Bellek 4 GB RAM 6 GB RAM Depolama 12 GB 15 GB DirectX Sürüm 10 Sürüm 10 Ekran kartı 512 MB DirectX 10.1 Ekran Kartı (AMD Radeon HD5x00 Serisi / Nvidia GeForce 500 Serisi / Intel HD 4000 veya üstü) 1 GB DirectX 10.1 Ekran Kartı

Epic Games Store'da bu haftanın ücretsiz oyun kampanyası belli oldu. Popüler oyun platformu 40 Türk Lirası değerindeki Galactic Civilizations III oyununu bedava yaptı. Stardock Entertainment tarafından geliştirilen ve yayınlanan, Galactic Civilizations serisinin üçüncü yapımı olan bu 4X strateji oyunu ilk çıkışını 2015 yılında gerçekleştirdi.Galactic Civilizations III'ün 'Ultimate Edition' adlı özel bir sürümü de mevcut. Ayrıca Altarian Prophecy ve Intrigue Expansion isimli, ek özelliklere erişim sağlayan eklentileri de yer alıyor. Ancak Epic Games, yalnızca oyunun kendisini ücretsiz yaptı. Kampanya bugünden başlayarak 20 Ocak saat 19:00'a kadar devam edecek.Epic Games'in kampanyasına katılım sağlamak için bir Epic hesabına sahip olmanız gerekiyor. Eğer yoksa platformun web sitesine giderek bilgilerinizle kayıt yaptırabilirsiniz. Hesap oluşturduktan sonra Galactic Civilizations III oyununun sayfasına gidin ve 'Şimdi Yükle'ye basın. Ardından 'Şimdi Sipariş Ver' düğmesine basarak oyunu kitaplığınıza ekleyin.Oyunu bir defa kitaplığınıza ekledikten sonra artık sizde kalıyor. Kampanya bittikten sonra bile Epic Games hesabınızdan silinmiyor. Yani şimdi oynamayacaksanız bile kitaplığınıza ekleyebilirsiniz.Galactic Civilizations III oyununun konusu Epic Games Store sayfasında şöyle açıklanıyor; "Bir gün insanlar uyandıklarında galakside yalnız olmadıklarını öğrenseydi ne olurdu? İnsanlar uzaya açılarak kendi tarihlerine ve gayelerine sahip olup adlarını duyurmak isteyen diğer uzaylı uygarlıklarını keşfediyor. İnsan, Drengin, Altarian ve çok daha fazlası arasından kendi ırkını seç ve bugüne kadarki en büyük 4X strateji oyunlarından birinde uygarlığına altın çağını yaşat!"(Kaynak: shiftdelete.net)