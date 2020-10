Epic Games, iki oyunu ücretsiz yaptı

Epic Games, geçtiğimiz yıl başlattığı bir etkinlikle her hafta ücretsiz olarak bazı oyunlar sunacağını açıkladı. Bu kampanyanın 2020'nin başına kadar devam edeceği söyleniyordu ancak durum çok da böyle olmadı. Epic Games, bazı oyunları ücretsiz olarak sunmaya devam ediyor.



Platformda ücretsiz olarak sunulan oyunların başka platformlarda zaman zaman hayli yüksek bedellere satılması da oyun tutkunlarının ilgisini çekiyor. Epic Games, şimdi toplam fiyatı 74,00 TL olan Blair Witch ve Ghostbusters: The Videogame Remastered adlı oyunları ücretsiz yaptı.



Blair Witch nasıl bir oyun?



Oyun Türü: Korku

Oyun Boyutu: 16 GB

Fiyatı: 49,00 TL

Ücretsiz Olduğu Süre: 29.10.2020'den itibaren 1 hafta



Bloober Team tarafından geliştirilen oyun 2019 yılında piyasaya çıkmıştı. Oyundaki amacımız ise Black Hills Ormanı'nda kaybolan bir çocuğu akıbetini ortaya çıkarmak olarak belirlenmişti. Ormanda meşhur Blair Cadısı ile yüzleşiyorduk.



Korku atmosferini oldukça iyi veren yapım, aynı isimli filmle de paralellikler gösteriyor. Cadılar Bayramı haftasında olduğumuzu da düşündüğümüzde oyun, gerilim dolu atmosferiyle ideal bir yapım oluyor.



Oyunda elimizde bir telsizle arama ekibine katılıyoruz. Ekip üyelerinin konuşmaları sayesinde yaşananlar hakkında da bilgiler edinebiliyoruz. Normal bir arama süreci çok hızlı bir şekilde çok daha gergin hale geliyor.



Blair Witch sistem gereksinimleri



Minimum:



İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core i3-3220 (3,30 GHz) / AMD A8-7600 (3,1 GHz)

Ekran Kartı: GeForce GTX 750 Ti / AMD Radeon R7 265

Bellek: 4 GB RAM

Depolama: 16 GB kullanılabilir alan



Önerilen:



İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-6500 (3,2 GHz) / AMD Ryzen 5 1600

Ekran Kartı: GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 590

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 16 GB kullanılabilir alan



Ghostbusters: The Video Game Remastered nasıl bir oyun?



Oyun Türü: Macera, Aksiyon

Oyun Boyutu: 14 GB

Fiyatı: 39,00 TL

Ücretsiz Olduğu Süre: 29.10.2020'den itibaren 1 hafta



Ghostbusters serisinin üçüncü filmi çeşitli aksaklıklar nedeniyle çekilememişti. Bu oyun aslında serinin eksik kalan üçüncü filmine en yakın şey. Oyunun senaryosunu ilk iki filimde de imzası bulunan Dan Akrtoyd ve Harold Ramis'in imzası bulunuyor.



Oyuna Hayalet Avcıları ekibinin en yeni üyesi olarak katılıyoruz. Zekice yazılmış dialoglar sayesinde asla adımızı söyleme ya da konuşma fırsatı bulamadığımız oyunda her an daha iyi bir hayalet avcısı olma yolunda ilerliyoruz. Oyunda Slimer ve Staypuft gibi meşhur hayaletleri de görüyoruz.



"Proton ateşleyicisi elimizde, hayalet tuzağı belimizde, biz giderin New York'a hey New York'a" temalı bu yapımda yaptığımız oldukça basit: Hayaletlere ateş edip, yeterince zayıfladıklarında da tuzaklarımıza çekiyoruz. Bu esnada da proton ateşleyicilerimizin akımlarını kesiştirmemeye çalışıyoruz. Yine de bir noktadan sonra hikaye gittikçe çılgınlaşmayı bırakmıyor.



Ghostbusters: The Video Game Remastered sistem gereksinimleri



Minimum



İşletim Sistemi: Windows 7 SP2 veya Üstü

İşlemci: Intel i3

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 630

Bellek: 4 GB Ram



Önerilen:



İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-4690

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670

Bellek: 6 GB RAM



Oyunu kütüphanenize nasıl ekleyebilirsiniz?



Oyunları arşivinize eklemeniz için sahip olmanız gereken tek şey bir Epic hesabı, onu da zaten ücretsiz olarak dakikalar içerisinde edinebiliyorsunuz. Sonrasında yapmanız gerekenlerse şu şekilde:



Epic Games hesabınıza giriş yapın.

Oyun sayfasına gidin.

Yükle tuşuna basın.

Siparişi Ver'e tıklayın.

Oyunlar böylece kütüphanenize eklenmiş olacak.

Epic Games Store sizden iki faktörlü kimlik doğrulama isteyecektir.



KAYNAK: webtekno