Epic Games, gelirlerini Ukrayna'ya bağışladı!

Epic Games, yaptığı bir paylaşımla yeni sezonuyla çıkış yapan Fortnite oyun gelirlerini Ukrayna savaşında etkilenen insanlara bağışlayacağını açıkladı. Bağışlar, 20 Mart 2022 tarihinden 3 Nisan 2022 tarihine kadar olan satın alımlarla yapılacak.



Şirket; yapılacak bağışların sağlık, gıda, temiz su, temel ihtiyaç ve barınma gibi birçok insani konuda olacağını belirtti. Desteklediği yardım kuruluşlarını ise Direct Relief (Doğrudan Yardım), UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu), World Food Programme ( Birleşmiş Milletler Gıda Programı), UNCHR (Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı) olarak sıraladı. İlerleyen günlerde ise destek yaptığı yardım kuruluşlarının listesinin artacağını söyledi.



Epic Games, Ukrayna bağışı için hızlı davranıyor!



Epic Games, Ukrayna savaşı için desteklediği yardım kuruluşlarına ellerinden geldikçe hızlı para gönderdiğini açıkladı. İşlemlerin rapor edildikten hemen sonra kayıt ederek birkaç gün içinde insani yardım kuruluşlarına aktardıklarını belirtti. Satın almalardan 20 Mart 2022 ve 3 Nisan 2022 arasında gerçek parayla yapılan tüm Fortnite satın alımlarının dahil edileceğini bildirdi.



Bağışlar, abonelikler, hediyeli savaş biletleri ve oyun içi kozmetik gibi oyundaki birçok alımı kapsayacak. Şirket, ek olarak yaptığı açıklamalarda listelediği yardım kuruluşlarının satın alımlar için seçilmeyeceğini de belirtti. Epic Games, yaptığı paylaşımda Microsoft Fortnite satılan tüm ülkelerde yine aynı tarihler arasında oyunun içeriğinden elde edilen tüm satın alımlardan katkıda bulunacağını açıkladı.



Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Epic Games'in Fortnite gelirlerinin Ukrayna için insani yardım vakıflarına bağışlaması nasıl? Düşüncelerinizi yorum yorum yapabilir ya da SDN Forum'da belirtebilirsiniz.



(Kaynak: shiftdelete.com)



