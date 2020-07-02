Epic Games, Darkest Dungeon'ı ücretsiz yaptı

Epic Games, 17 Aralık 2020 tarihinden beri ücretsiz oyunlar dağıtıyor. 2020 yılının sonuna kadar devam edecek olan bu kampanya sayesinde oyuncular birçok oyuna sahip olabilecek. Platformda bugün yayınlanan oyun ise Darkest Dungeon.



Kanada merkezli bağımsız oyun şirketi Red Hook Studios tarafından geliştirilen Darkest Dungeon, birçok oyuncu tarafından olumlu yorumlar almış güzel bir yapım. Sıra tabanlı RPG türündeki bu oyunda kendi ekibinizi oluşturup dünyanın en karanlık zindanlarını araştırmaya koyulacaksınız. Önünüze çıkacak tuzaklar, karşılaşmak zorunda olduğunuz güçlü canavarların yanında çok küçük kalacak.



Ekibinizi karanlık ve korku dolu zindanlara gönderirken hepsini birer birer kaybedebileceğinizi unutmayın. Ayrıca oyundaki zindanlarda ödül olarak gördüğünüz birçok şeyin size neler kaybettirebileceğini de aklınızda bulundurmalısınız. Kanaması veya zehirlenmesi olan ve korkudan delirme aşamasına gelen ekip üyelerini yeniden hayata bağlamak da sizin elinizde.



Darkest Dungeon sistem gereksinimleri:



Minimum:



İşletim Sistemi: Windows XP

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: Open GL 3.2+ Compliant

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Önerilen:



İşletim Sistemi: Windows 7+

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Open GL 3.2+ Compliant

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan



Kaynak: webtekno



