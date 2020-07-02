Epic Games, 2022'de Getireceği Yenilikleri Açıkladı: Birçok Dev Oyun Geliyor

İşte Epic Games'in 2022'de güncelleyeceği bazı özellikler

Destansı Başarılar

Epic Cüzdan

Game Hub'lar

Derecelendirme ve Anketler

Forspoken

Dying Light 2 Stay Human

S.T.A.L.K.E.R. 2

Sifu

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction

Rumbleverse

STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN

Tiny Tina's Wonderlands

Saint Row

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Epic Games, her hafta ücretsiz yeni oyunlar vermeye devam ediyor. Çin Yeni Yılı'na özel olarak tüm oyunculara 130 TL'lik indirim kuponu dağıtmaya da başladı. Kuponu nasıl elde edebileceğiniz ile ilgli haberimize buradan ulaşabilirsiniz. Epic Games, geçen yıla göre 34 milyon arttırarak tam 194 milyon kullanıcı sayısına ulaştı.2021 yılı boyunca kullanıcılar tarafından 765 milyondan fazla ücretsiz oyun kütüphanelerine eklendi. Kullanıcılar 2021 yılında Epic Games üzerinden oynadıkları oyunlarda 6,2 milyar saat harcadı. Epic Games 2022'de sadece dağıttığı ücretsiz oyunlar ve kuponlarla değil, getireceği özelliklerle de kullanıcılarını mutlu etmeyi hedefliyor.Destansı başarılar özelliğiyle oyuncuların tüm başarılarını tek bir yerde görebilecekleri ve oyun sürelerini kütüphanelerinden takip edebilecekleri bir alan sağlanabilecek.Epic Games'ten oyun indirirken öncellikli olarak hangi oyunu indirebileceğinize karar verebileceğiniz ve indirmelerinizi sıraya koyabileceğiniz bir bir özellik daha 2022'de gelecekler arasında.Kütüphanedeki oyunlarınızı artık istediğiniz düzene göre dizebileceksiniz. Kütüphanenin görüntüleme işlevselliği de yenilenecek ve daha fazla oyun görüntülemenizi sağlayabilecek.Epic Games, ABD ve Kanada'da kullanıma açılan Epic Cüzdan özelliğini tüm ülkelerin kullanımına açmayı hedefliyor.Sahip olduğunuz veya takip ettiğiniz oyunlarla ilgili oyun güncellemeleri ve yayıncılardan gelen haberlerden haberdar olmak için Game Hub özelliğini kullanabileceksiniz.Oyunlar ile iligli kullanıcı odaklı getirilen özelliklerden bir diğeri ise Derecelendirmeler ve Anketler olacak.