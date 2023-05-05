Epe ve Kılıç Eskrim Federasyon Kupası Ankara'da yapılacak

Epe ve Kılıç Eskrim Federasyon Kupası, hafta sonunda Ankara'da düzenlenecek.



Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 6-7 Mayıs tarihlerinde yapılacak kupada 20 şehirden epede 141, kılıçta ise 114 eskrimci mücadele edecek.



Kız Anadolu İmam Hatip Fen Lisesi, Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Spor Salonu'ndaki organizasyonda Adıyaman, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Konya,

Mersin, Sakarya, Samsun, Sivas ve Zonguldak'tan 136 erkek, 119 kadın sporcu kürsü için yarışacak.



Organizasyonun ilk gününde kadınlar, ikinci günde erkekler piste çıkacak.





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