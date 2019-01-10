Enzo Roco'yu alacak bir kulüp aranıyor

Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz Meksika ekibi Cruz Azul'den bedelsiz olarak renklerine kattığı Enzo Roco'yu gözden çıkardığı ileri sürüldü.
Siyah-Beyazlı yönetim, savunmaya Nicolas Isimat-Mirin takviyesi yapılması ve bir oyuncu daha düşünülmesi nedeniyle Teknik Direktör Şenol Güneş'in "Satılsın" dediği 26 yaşındaki Şili'li oyuncuya kulüp arıyor.
Roco ile Brezilya ekibi Corinthians'ın ilgilendiği ifade ediliyor.
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Siyah-Beyazlı yönetim, savunmaya Nicolas Isimat-Mirin takviyesi yapılması ve bir oyuncu daha düşünülmesi nedeniyle Teknik Direktör Şenol Güneş'in "Satılsın" dediği 26 yaşındaki Şili'li oyuncuya kulüp arıyor.
Roco ile Brezilya ekibi Corinthians'ın ilgilendiği ifade ediliyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın