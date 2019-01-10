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Enzo Roco'yu alacak bir kulüp aranıyor

Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz Meksika ekibi Cruz Azul'den bedelsiz olarak renklerine kattığı Enzo Roco'yu gözden çıkardığı ileri sürüldü.

Kaynak: Star
Enzo Roco'yu alacak bir kulüp aranıyor
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10 Ocak 2019 08:18
Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz Meksika ekibi Cruz Azul'den bedelsiz olarak renklerine kattığı Enzo Roco'yu gözden çıkardığı ileri sürüldü.

Siyah-Beyazlı yönetim, savunmaya Nicolas Isimat-Mirin takviyesi yapılması ve bir oyuncu daha düşünülmesi nedeniyle Teknik Direktör Şenol Güneş'in "Satılsın" dediği 26 yaşındaki Şili'li oyuncuya kulüp arıyor.

Roco ile Brezilya ekibi Corinthians'ın ilgilendiği ifade ediliyor.

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