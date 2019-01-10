Enzo Roco'yu alacak bir kulüp aranıyor

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Meksika

Cruz Azul

Enzo Roco

'ın geçtiğimiz yazekibi'den bedelsiz olarak renklerine kattığı'yu gözden çıkardığı ileri sürüldü.Siyah-Beyazlı yönetim, savunmaya Nicolas Isimat-Mirin takviyesi yapılması ve bir oyuncu daha düşünülmesi nedeniyle Teknik Direktör Şenol Güneş'in "Satılsın" dediği 26 yaşındaki Şili'li oyuncuya kulüp arıyor.Roco ile Brezilya ekibi Corinthians'ın ilgilendiği ifade ediliyor.