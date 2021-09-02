Enzo Crivelli'nin yeni adresi Antalyaspor

Antalyaspor, Başakşehir'den Enzo Crivelli için anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Enzo Crivelli'nin yeni adresi Antalyaspor
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02 Eylül 2021 22:36
Başakşehir'de geçtiğimiz sezon düşüşe geçen ve bu sezon da beklentilerin altında bir başlangıç yapan Enzo Crivelli, Antalyaspor ile anlaştı.

Akdeniz ekibi, yaptığı görüşmelerin ardından Başakşehir ve oyuncuyla tüm konularda anlaşma sağladı.

Başakşehir'de 88 maça çıkan Fransız futbolcu, 16 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.


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