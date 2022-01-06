Enzo Crivelli: "Büyük bir hayal kırıklığı oldu"

Antalyaspor'da Enzo Crivelli, Süper Kupa'da Beşiktaş'a penaltılarla yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Enzo Crivelli: 'Büyük bir hayal kırıklığı oldu'
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06 Ocak 2022 00:24
Antalyaspor'da Enzo Crivelli Süper Kupa maçı sonrası konuştu.

Crivelli, ilk yarıda planladıkları oyunu oynayamadıklarını söyledi.

Enzo Crivelli yaptığı açıklamada, "İlk yarı planladığımız oyunu oynayamadık. İkinci yarı sistemsel değişiklik ile oyunu domine ettik. Kazanabilirdik, o golleri atsak, penaltılara gitmezdi. Penaltılarda kaybettik ve büyük bir hayal kırıklığı oldu."


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