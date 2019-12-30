Enzo Crivelli, Başakşehir'de kendini aştı

Sezon başında Caen'den gelen Crivelli attığı 8 golün yanı sıra her istatistikte takımına katkı yaparak, ligin en iyi forvetlerinden biri olmayı başardı

Kaynak: Sabah
Enzo Crivelli, Başakşehir'de kendini aştı
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30 Aralık 2019 09:12
Kasımpaşa karşısında ağları bulup gol sayısını 8'e çıkaran Başakşehir'in golcüsü Enzo Crivelli, formuyla geçtiğimiz sezonunu da geride bıraktı.

Fransa Lig 1'de küme düşen Caen'den transfer edilen Fransız futbolcu; maç başına gol (0,53), şut (1,79), dripling (2,29), atak aksiyonu (4,71), top kazanma (2), defansif aksiyon (4,36), şut pası (0,79), kilit pas (0,5), orta (0,29) gibi çok sayıda değerde kendini geliştirdi.

Özellikle hava toplarında öne çıkan Crivelli, maç başına 4,1'lik hava topu kazanma ortalamasıyla da ligde 6 numaralı isim oldu.

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Geçen sezon ilk yarıda 35 puan toplayan Başakşehir, bu sezon ise aynı dönemi 33 puanla kapattı. 27 resmi maça çıkan Okan Buruk'un ekibi 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 yenilgi gördü.

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