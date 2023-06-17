Enver Yıldırım'dan Türkiye tarihinde bir ilk!

Milli eskrimci Enver Yıldırım, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye tarihindeki ilk madalyayı kazandırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Enver Yıldırım'dan Türkiye tarihinde bir ilk!
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17 Haziran 2023 22:26
Milli eskrimci Enver Yıldırım, Bulgaristan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda kılıç kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu. Yıldırım, Türk eskrim tarihinde büyüklerde ilk Avrupa madalyasını kazanan isim oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Filibe kentinde devam eden organizasyonda milli sporcu Enver Yıldırım, üçüncü olarak bronz madalya elde etti.

Ay yıldızlı eskrimci Enver Yıldırım, bu başarısıyla Türkiye'ye büyüklerde tarihteki ilk bireysel Avrupa Şampiyonası madalyasını kazandırdı.

Şampiyona Pazar günü sona erecek.

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