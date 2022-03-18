Enver Yıldırım'dan, Budapeşte'de ana tablo başarısı

Budapeşte'de düzenlenen Eskrim Dünya Kupası'nda milli sporcu Enver Yıldırım, adını ana tabloya yazdırmayı başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Enver Yıldırım'dan, Budapeşte'de ana tablo başarısı
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18 Mart 2022 17:34
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bugün başlayan Eskrim Dünya Kupası'nda Enver Yıldırım, adını ana tabloya yazdırdı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Enver Yıldırım, İspanyol rakibi Rogelio Caballero'yu 15-5 ve Mısırlı sporcu Ahmed Hesham'ı 15-10 mağlup ederek ana tabloya kaldı.

Milli sporcu, 19 Mart Cumartesi günü TSİ 12.00'de Fransız Bolade Apithy ile karşılaşacak.

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