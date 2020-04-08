Entübe ne demek? Entübe hasta, Trekeal Entübasyon nedir?

Entübe ne demek?

Entübasyon, solunumun veya solunum yolunun güvenliğinin bozulması ya da bozulma riskinin oluşması durumunda hava yolunun korunması, devamlı havalandırma sağlanması, gerekirse ilaç verilmesi amacıyla, suni solunuma geçmek için laringoskopi veya özel aparatlar yardımıyla solunum yoluna ağız ya da burun yoluyla özel bir tüp yerleştirilmesi işlemidir.

Bu işlem sırasında hastanın rahatsız olmaması, refleks olarak öksürmemesi için uyuşturucu ilaç verilir. Ancak hastalığının nedenine göre uyuşturucu (uyutucu) ilaç devamlı verilebilir veya kesilebilir. Hasta uyanık iken çevresi ile işaret yada yazışarak iletişim kurabilir.

Hastanın solunum yetmezliğine yol açan durumu ortadan kalkar veya hafifler, hasta kendi başına yeterli nefesi alır hale gelirse entübasyon işlemi sonlandırılabilir. Bu işleme de tıpta "ekstübasyon" adı verilir. Entübasyon süresi bazen çok uzayabilir. Hastanın entübe olduğu süre ne kadar uzun sürerse bu sırada ek sorunlar çıkma ihtimali giderek artar ve ekstübasyon işlemi o kadar zor hale gelir. Ancak entübasyon süresinin kısa tutulması bir tercih içermez, hastanın durumunun düzelmesi ile ilişkilidir. Hekimler entübasyon süresini mümkün olan en kısa sürede tutmak için çaba gösterirler.

Suni solunum cihazında 2-3 haftadan fazla kalan veya kalacağı öngörülen hastalar için ise, trakeostomi (bkz Trakeostomi yazısı) dediğimiz boğazdan açılan delik yardımıyla solunum desteği verilen uzun süreli entübasyon yöntemine geçilebilir.

Entübe hasta ne anlama geliyor?

Hasta normal solunumunu devam ettiremediği için suni solunum oluşturmak adına uygulanan entübe işlemi sonrası vakaya entübe hasta adı veriliyor. Entübe hastalar kendilerine bağlanan suni solunum ile birlikte nefes alıp verme işlemlerini gerçekleştiriyorlar.

Entübasyon işlemi, hava yolunun açık tutulması, hava yolu ve solunumun kontrol edilmesi, solunum eforunun azaltılması, aspirasyonun önlenmesi; anestezistin ve diğer aygıtların sahadan uzaklaştırılması ile cerrahi rahatlık sağlanması; herhangi bir sorun olduğunda resüsitasyon kolaylığı ve ölü boşluk volümünün azalması gibi faydalar sağlarken, işlemin zaman alması ve özellikle güçlük çıktığında özel beceri gerektirmesi, daha derin anestezi gerektirmesi ve bazı komplikasyonlara neden olabilmesi gibi sakıncalar taşır.

Entübasyon, solunumun veya solunum yolunun güvenliğinin bozulması ya da bozulma riskinin oluşması durumunda hava yolunun korunması, devamlı havalandırma sağlanması, gerekirse ilaç verilmesi amacıyla, suni solunuma geçmek için laringoskopi veya özel aparatlar yardımıyla solunum yoluna (trakea) içine ağız ya da burun yoluyla özel bir tüp yerleştirilmesi işlemidir.Acil hava yolu kontrolünün sağlanmasında baş çene pozisyonu, oral ve nazal airway yerleştirme yetersiz kalabilir. Bu durumda ileri hava yolu açma teknikleri uygulanmalıdır. İleri hava yolu açma teknikleri, trakeal entübasyon ve cerrahi hava yolu teknikleri şeklinde uygulanır.Hava yolu açıklığının sağlanması ve sürdürülmesi amacıyla trakeaya tüp yerleştirilmesi işlemine trakeal entübasyon denir.– Trakeal entübasyon uygulama amaçları– Hava yolunu açmak ve açık tutmak– Oksijen vermek– Solunumu desteklemek ve kontrol altında tutmak– Farenksteki katı ve sıvı maddelerin akciğerlere kaçmasını (aspirasyonu) önlemektir.Entübasyon işlemine başlamadan önce gerekli malzemenin hazır ve çalışır durumda olduğunun kontrolü şarttır. Bu amaçla bulundurulması gereken malzemeler; endotrakeal tüpler, tüp balonunun şişirilmesi için enjektör, tüp stilesi, laringoskop, aspiratör, maske ve ventilasyon olanağı (ambu balonu, anestezi makinesi vs.), oksijen kaynağı ile anestezik ve acil ilaçlardır.Ayrıca özel durumlarda (zor entübasyon düşünülen vakalarda, servikal immobilizasyon, morbid obezite vs.) özel laringoskop (videolaringoskop gibi), tüp ve bronkoskop gerekebilir.