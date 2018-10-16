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Enrique: "Öldürmek normal olurdu ama..."

UEFA Uluslar Ligi'nde İngiltere'ye evinde 3-2 mağlup olan İspanya'da teknik direktör Luis Enrique, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Enrique: 'Öldürmek normal olurdu ama...'
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16 Ekim 2018 00:20
İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Luis Enrique, İngiltere'ye 3-2 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

"ZOR BİR İŞ YAPIYORLAR"

Hakemler hakkında kısa bir değerlendirme yapan Enrique, "Hakemleri yargılamak istemiyorum. Zor bir iş yapıyorlar. Bunu artık kabul etmemiz gerekiyor" ifadeleri kullandı.

"ÇOK KÖTÜYDÜK"

Mücadelenin ilk bölümü hakkında konuşan Enrique, "Maçın başında çok kötüydük. Bunu itiraf etmeliyiz. İlk gol, bizi öldürdü. Çok fazla bireysel hata yaptık. Son Dünya Kupası'nın iki yarı finalistiyle aynı grupta olmak kolay değil. Artık Hırvatistan'a kazanmak için gitmeliyiz" dedi.

"ONLARI GÜÇLENDİRDİM"

Devre arasında 3-0'lık yenilgi sebebiyle soyunma odasında neler yaşandına dair soruyu yanıtlayan Enrique, "Devre arasında çok iyimserdim. Oyuncuları öldürmek normal olurdu ancak onları güçlendirmeyi seçtim. Hiçbirini değiştirmedim. Harika bir ekip olduklarını söyledi. Sonrasında 2 gol attık" şeklinde konuştu.

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