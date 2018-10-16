Enrique: 'Öldürmek normal olurdu ama...'

İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörü, İngiltere'ye 3-2 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.Hakemler hakkında kısa bir değerlendirme yapan Enrique, "Hakemleri yargılamak istemiyorum. Zor bir iş yapıyorlar. Bunu artık kabul etmemiz gerekiyor" ifadeleri kullandı.Mücadelenin ilk bölümü hakkında konuşan Enrique, "Maçın başında çok kötüydük. Bunu itiraf etmeliyiz. İlk gol, bizi öldürdü. Çok fazla bireysel hata yaptık. Son Dünya Kupası'nın iki yarı finalistiyle aynı grupta olmak kolay değil. Artık Hırvatistan'a kazanmak için gitmeliyiz" dedi.Devre arasında 3-0'lık yenilgi sebebiyle soyunma odasında neler yaşandına dair soruyu yanıtlayan Enrique, "Devre arasında çok iyimserdim. Oyuncuları öldürmek normal olurdu ancak onları güçlendirmeyi seçtim. Hiçbirini değiştirmedim. Harika bir ekip olduklarını söyledi. Sonrasında 2 gol attık" şeklinde konuştu.