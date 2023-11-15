Enrique Cerezo: "Süper Lig, İspanya'ya ilaç olurdu"

Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo, Barcelona, Real Madrid ve Juventus'un öncülüğünü yaptığı Süper Lig projesinin İspanya futboluna büyük katkı sağlayacağını savundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Enrique Cerezo: 'Süper Lig, İspanya'ya ilaç olurdu'
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15 Kasım 2023 22:20
Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo, Barcelona, Real Madrid ve Juventus'un öncülüğünü yaptığı Süper Lig projesiyle ilgili açıklama yaptı.

Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo yaptığı açıklamada, "Süper Lig fikrinin İspanyol futbolu açısından mantıklı olduğunu düşünüyorum." dedi.

İspanyol ekibinin projeden çekilme nedenini açıklayan Cerezo, "Süper Lig olmadığı için en iyi oyuncuları her zaman İngiliz takımları aldı. Atletico, UEFA tarafından yaptırımlara maruz kalmamak için çekildi." ifadelerini kullandı.

Manchester United, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Inter, Milan ve Juventus gibi dev kulüplerin bir araya gelmesiyle kurulan Süper Lig, UEFA'nın tepkisi sonrası dağılmıştı.

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