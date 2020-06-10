"ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASI HAKKIMIZ"

"SEYİRCİSİZ MAÇLARIN BEDELİ 40 MİLYON EURO"

Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo, Real Madrid'e kendi stadyumlarını kullanmayı teklif etti ve Şampiyonlar Ligi ile ilgili ilginç bir öneride bulundu.Santiago Bernabeu'nun yapım aşamasında olması nedeniyle Alfredo Di Stefano Stadyumu'nu kullanacak olan Real Madrid ile ilgili Cerezo, "Onlar ne düşünür bilmiyorum ama isterlerse Wanda Metropolitano'yu kullanabilirler." teklifinde bulundu.Şampiyonlar Ligi'nin geleceğiyle ilgili de konuşan Cerezo, "Hala oynamamış bazı eleme maçları var. Çeyrek final, yarı final ve final duruyor. UEFA, tüm maçları tek şehirde oynatmak istiyor. İspanya olabilir. Portekiz olabilir. Hiçbir şey kesin değil. Resmi açıklamayı bekliyoruz. Eğer, ağustos ayı geldiğinde Şampiyonlar Ligi maçları oynanamayacaksa kupayı isteriz. Çünkü, son şampiyon Liverpool'u biz eledik." ifadelerini kullandı.La Liga'da maçların devam etmesi ve sezonun iptal edilmemesiyle ilgili gelen soruya Cerezo, "La Liga bitirilseydi, çok büyük bir ekonomik zarar olurdu. Taraftarların stadyuma giremeyecek olmasının maliyeti bile 40 milyon euro'yu buluyor. Sponsorlarımızla konuşuyoruz. Onlar da bu durumdan zararlı çıkmak istemiyor. Bizim gibi olan Real Madrid, Athletic Bilbao, Osasuna, Barcelona gibi kulüpler doğrudan taraftarıyla ayakta olan kulüpler. Bu nedenle bu kulüplerin zararları çok daha büyük. Zira, sahipli kulüpler için bu durumdan kurtulmak biraz daha kolay olabilir." sözleriyle konuşmasını noktaladı.