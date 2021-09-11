Enrique Cerezo: "Real Madrid Mbappe'yi alırsa sevinirim"

Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo, ezelip rakipleri Real Madrid'in Kylian Mbappe'yi almalarını sevinçle karşılayacağını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Enrique Cerezo: 'Real Madrid Mbappe'yi alırsa sevinirim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Eylül 2021 09:15
Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo yaptığı ilginç açıklama ile gündeme geldi.

Ezeli rakipleri Real Madrid'in Kylian Mbappe'yi transfer etme ihtimaliyle ilgili konuşan Cerezo, "Mbappe'nin Real Madrid'e gitmesini çok isterim. La Liga'nın başarısı için harika bir transfer olur" ifadelerini kullandı.

Griezmann'ın yeniden takıma dönüşüyle ilgili de konuşan deneyimli başkan, "Bize yeniden gelmesine çok sevindik. Takımıza güç katacaktır. Bence taraftarımız da ona kucak açacak. Belki bir tepkileri olabilir ama bizim taraftarımız onu çok sevdiği için eninde sonunda mutlu olacaktır. Kupalar kazanmak için Griezmann gibi oyunculara ihtiyacımız var" diye konuştu.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.