Enner Valencia'ya Meksika formülü

Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle, daha fazla sorumluluk alıp eski günlerinin sinyallerini veren Enner Valencia, kendini buldu.
Yeni Malatya karşısında sol açıkta forma giyen ancak daha çok rakip ceza sahası içine girerek kaleye daha yakın oynayan Ekvadorlu oyuncu, G.Antep FK maçında da santrfor olarak sahadaydı.
Yeni Malatya'nın ardından G.Antep maçında da golle buluşan 31 yaşındaki oyuncunun geri dönüşünde Emre Belözoğlu'nun da büyük payı var. Valencia'nın Meksika Ligi'nde Tigres'te geçirdiği 4 sezonun kesitlerini izleyen ve oyuncuyu yeniden kazanmak adına terapi yapan Belözoğlu, santrfor olarak oynatma kararı aldı.
Yeni Malatya karşısında sol forvet, son hafta da ileri uçta tek başına görev alan Ekvadorlu oyuncu performansı ile de hocasının yüzünü kara çıkarmadı.
KANARYA ÖZÜNE DÖNÜYOR
Emre Belözoğlu, felsefesini yerleştirmek için kolları sıvadı. Geride kalan 3 maç sonunda, özellikle G.Antep'e karşı değişim kendini gösterirken oyuncuların hırsı dikkatlerden kaçmadı. İşte yeni sistem ve yeni dönemde takımın artıları ve eksileri…
ARTILARI
Fenerbahçe diğer maçlarına göre çok daha fazla topa sahip oldu.
Rakip ceza sahasında en çok topla buluştuğu maçı oynadı.
Gol beklentisi istatistiğinde bu sezon ilk kez ortalamanın üzerine çıktı (2,93).
EKSİLERİ
Takım savunmasında çok fazla pozisyon verildi.
Duran toplarda takımın boyu kısaldığı için büyük bir dezavantaj oluştu. Uzun boylu isimler genelde kenarda kaldı.
Skor yakalandıktan sonra takım sahasına çekildi. 1-0 dan sonra aynı sistemle oynayabilmek için çalışmalar yapılacak.
Yeni Malatya karşısında sol açıkta forma giyen ancak daha çok rakip ceza sahası içine girerek kaleye daha yakın oynayan Ekvadorlu oyuncu, G.Antep FK maçında da santrfor olarak sahadaydı.
Yeni Malatya'nın ardından G.Antep maçında da golle buluşan 31 yaşındaki oyuncunun geri dönüşünde Emre Belözoğlu'nun da büyük payı var. Valencia'nın Meksika Ligi'nde Tigres'te geçirdiği 4 sezonun kesitlerini izleyen ve oyuncuyu yeniden kazanmak adına terapi yapan Belözoğlu, santrfor olarak oynatma kararı aldı.
Yeni Malatya karşısında sol forvet, son hafta da ileri uçta tek başına görev alan Ekvadorlu oyuncu performansı ile de hocasının yüzünü kara çıkarmadı.
KANARYA ÖZÜNE DÖNÜYOR
Emre Belözoğlu, felsefesini yerleştirmek için kolları sıvadı. Geride kalan 3 maç sonunda, özellikle G.Antep'e karşı değişim kendini gösterirken oyuncuların hırsı dikkatlerden kaçmadı. İşte yeni sistem ve yeni dönemde takımın artıları ve eksileri…
ARTILARI
Fenerbahçe diğer maçlarına göre çok daha fazla topa sahip oldu.
Rakip ceza sahasında en çok topla buluştuğu maçı oynadı.
Gol beklentisi istatistiğinde bu sezon ilk kez ortalamanın üzerine çıktı (2,93).
EKSİLERİ
Takım savunmasında çok fazla pozisyon verildi.
Duran toplarda takımın boyu kısaldığı için büyük bir dezavantaj oluştu. Uzun boylu isimler genelde kenarda kaldı.
Skor yakalandıktan sonra takım sahasına çekildi. 1-0 dan sonra aynı sistemle oynayabilmek için çalışmalar yapılacak.