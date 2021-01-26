Enner Valencia'nın forması tehlikede

Enner Valencia, çok çabalamasına rağmen hücumda beklenen etkinliği veremedi.

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Enner Valencia'nın forması tehlikede
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26 Ocak 2021 11:18
Kayserispor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Enner Valencia, çok çabalamasına rağmen hücumda beklenen etkinliği gösteremedi.

Thiam ve Samatta'nın aksine çok top kaybeden Valencia, geriye dönüşlerde de sıkıntı yaşadı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, deneyimli oyuncuyu 67. dakikada kenara aldı. 7 kez ikili mücadele kaybeden Valencia'nın önümüzdeki maçlarda işi zor. Çünkü Kanarya'nın yeni kanat transferi Osayi-Samuel geldi.

Valencia'ya ise bu süreçte fiziksel açıdan eksiğini kapatması için özel program uygulanması bekleniyor.

 



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