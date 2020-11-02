Enner Valencia sağ kanatta formayı tapuladı. Ekvadorlu oyuncu zaman zaman eleştiri alsa da ilk 6 haftada istatistikleriyle dikkat çekti.



Trabzonspor maçında 1 gol atan, Rize'de ise asist yapan 30 yaşındaki yıldız, 15 dripling ile takımın bu alanda lideri. Bu rakam kendisinden sonra en faza dripling atan Ozan (8) ve Caner'in (6) toplamından fazla.



Şu ana kadar 12 kez top çalan Enner bu kategoride de takımın en iyisi olurken, Gustavo'dan (9) sonra takımın en fazla şut atan (8) oyuncusu da olmayı başardı.



Valencia'nın bu istatistikleri oyunun görünmeyen bölümlerinde ne kadar etkili olduğunu belgeledi.



