Enner Valencia'nın en iyi özelliği: Kilit paslar!

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı ve Enner Valencia, İstanbul'a geldi.



30 yaşındaki Ekvadorlu futbolcunun öne çıkan en büyük özellikleri kilit pas ve adam geçmesi olarak göze çarparken, zayıf tarafı ise hava topları olarak dikkat çekiyor.



İşte Valencia'nın özellikleri;



1- Sağ ayaklı futbolcu. Hem sağ kanat hem sol kanat hem de santrfor pozisyonlarında görev yapabiliyor.



2- Serbest vuruşlar Ekvadorlu oyuncunun en başarılı olduğu konu. Yine en güçlü özellikleri arasında ise kilit pas verme ve adam geçme karneleri gösteriliyor.



3- Hava topu performansı 1.77 boyundaki Valencia'nın en kötü özelliği olarak rakamlara yansıyor.



4- CF Pachuca takımı ile 2013-2014 sezonunda Meksika Liga MX Clausura'da 18 gol atarak kral oldu.



5- 253 dakikada bir rakip kalelere gol atmayı başardı.



6- Milli takım formasını 54 kez giyen Valencia, burada 31 gol ve 10 asistlik bir performansa imza attı.



7- Avrupa'da West Ham ve Everton formaları giyen 30 yaşındaki isim, İngiltere kariyerinde 91 maçta 13 gol, 9 asistlik karneye sahip.



8- Kariyeri boyunca 4 kupa kazanan Valencia, 2012-13'te Copa Sudamericana (5 gol), 2018-2019'da da CONCACAF Şampiyonlar Ligi'nde (7 gol) en çok gol atan isim oldu.



9- 2017-2018'de Meksika'da Tigres formasıyla sezonun oyuncusu seçilmeyi başardı.



10- Penaltılarda da son derece usta. Son 5 sezonda 9 penaltıdan 8'ini gol yaptı.



AİLESİYLE GELDİ



F.Bahçe'nin yeni golcüsü Enner Valencia dün akşam İstanbul'a geldi. Valencia'ya ailesi ve menajeri de eşlik etti. 30 yaşındaki Ekvadorlu yıldız, bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.



