Enner Valencia: "Zor ama şampiyon olacağız"

Fenerbahçeli Enner Valencia, Hangi Kredi Ümraniyespor maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Enner Valencia: 'Zor ama şampiyon olacağız'
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09 Ağustos 2022 00:11
Fenerbahçe'nin Hangi Kredi Ümraniyespor maçında iki gol atan Enner Valencia açıklamalarda bulundu.

Mücadele hakkında konuşan Enner Valencia "Kazanma parolasıyla sahaya çıktık ama olmadı. İyi bir takıma karşı oynadık, sahada çok iyi bastılar, iyi oynadılar. Çalışmalarımızı en şekilde sürdürmemiz ve herkesin hazır olması gerekiyor." dedi.

Enner Valencia ayrıca "Bu sezon zor bir sezon olacak. Fenerbahçe'de iki kat mücadele etmelisiniz, takımdaki herkese ihtiyaç var, özellikle taraftarlara çok ihtiyacımız var. Onların desteği çok önemli. Bu sezon zor olacak ama şampiyonluk için savaşacağız" ifadelerini kullandı.

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