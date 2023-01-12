Enner Valencia yoksa sıkıntı var

Ekvador formasıyla Dünya Kupası'nda harika bir performans sergileyen tecrübeli golcü Enner Valencia, dizindeki sakatlığa rağmen ülkesi için sahaya çıkmaya devam etmişti. Fenerbahçe'ye dönüşünde de bu sebeple sıkıntılar yaşadı. Onun yokluğunda Sarı-Lacivertliler, hücum bölgesinde problemler yaşadı. Süper Lig'de bu sezon 90 dakika başına en iyi performans gösteren oyuncular arasında Enner Valencia ilk sırada yer aldı. İkinci basamakta Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi var.



13 GOL ATIP 4 DE ASİST YAPTI



İstatistik şirketi Comparisonator'un verilerine göre; Sarı Kanarya'nın bir diğer golcüsü Michy Batshuayi, kendisine 3. basamakta yer buldu. Mame Diouf 4., Galatasaray'ın tecrübeli ismi Bafetimbi Gomis ise 5. sırada yer aldı. Enner Valencia bu sezon Spor Toto Süper Lig'de toplamda 14 karşılaşmada şans bulurken, rakip ağları 13 kez havalandırdı. 4 kez de arkadaşlarına asist yaptı. Yani Enner Valencia, ligde toplamda 17 gole direkt olarak etki etti. Fenerbahçe, takım halinde 42 gol attı.



BATSHUAYI KENARA ÇEKİLECEK



Tecrübeli futbolcu, tek başına takımının bulduğu gollerin 3'te 1'inden fazlasına imzasını koydu. Galatasaray derbisinde sakatlığı sebebiyle ilk 11'de tercih edilmeyen 33 yaşındaki futbolcu, şans bulduğu bölümde ise tabelayı değiştirememişti. Bu hafta Enner Valencia'nın Joshua King'le birlikte Gaziantep'e karşı sahada olması bekleniyor. Galatasaray derbisinde son derece etkisiz bir görüntü sergileyen Michy Batshuayi ise kulübeye çekilecek.







