Enner Valencia yoksa, Fenerbahçe de yok

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia'nın skor katkısı yapamadığı maçlarda takımın puan kaybetmesi dikkat çekti.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Enner Valencia yoksa, Fenerbahçe de yok
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12 Mart 2023 09:40
Bu sezon kariyerinin en iyi dönemini yaşayan Enner Valencia, Fenerbahçe'nin gol yükünü sırtladığı gibi puanlara ve galibiyetlere de direkt etki ediyor.

Valencia'nın gol atamadığı ya da oynamadığı maçlarda sarı-lacivertliler galibiyete uzanamıyor. Son 3 aylık süreçte 3 yenilgi alan Fenerbahçe'de Ekvadorlu futbolcunun sessiz kalması bu durumu gösteriyor.

Valencia'nın ilk 11'de olmadığı Trabzonspor (0-2) ve Galatasaray (0-3) mağlubiyetleri gelmişti. Avrupa Ligi'nde de Sevilla deplasmanında Valencia sessiz kalınca takım 2-0'lık yenilgi aldı. Bu sezon 33 resmi maçta 26 gol atan tecrübeli forvet, özellikle takımının attığı son 12 golün 8'ine etki etti.



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