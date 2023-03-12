Enner Valencia yoksa, Fenerbahçe de yok

Bu sezon kariyerinin en iyi dönemini yaşayan Enner Valencia, Fenerbahçe'nin gol yükünü sırtladığı gibi puanlara ve galibiyetlere de direkt etki ediyor.Valencia'nın gol atamadığı ya da oynamadığı maçlarda sarı-lacivertliler galibiyete uzanamıyor. Son 3 aylık süreçte 3 yenilgi alan Fenerbahçe'de Ekvadorlu futbolcunun sessiz kalması bu durumu gösteriyor.Valencia'nın ilk 11'de olmadığı Trabzonspor (0-2) ve Galatasaray (0-3) mağlubiyetleri gelmişti. Avrupa Ligi'nde de Sevilla deplasmanında Valencia sessiz kalınca takım 2-0'lık yenilgi aldı. Bu sezon 33 resmi maçta 26 gol atan tecrübeli forvet, özellikle takımının attığı son 12 golün 8'ine etki etti.