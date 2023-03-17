Enner Valencia'yı Sevilla da durduramadı

Fenerbahçe'nin bu sezonki en formda isimlerinin başında gelen Enner Valencia, Sevilla rövanşında golünü atmayı başardı.Bu sezon, hem gol hem asist bakımından kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Valencia, 37'de Ferdi'nin sağdan ortasında ceza sahası içerisinde Telles'in eline çarpan top sonucu kazanılan penaltıda topun başına geçti. VAR kontrolü sonrası gelen penaltıda Ekvadorlu yıldız, 41'de kaleci Dmitrovic'i çaresiz bırakarak Kanarya'yı 1-0 öne geçirdi. Bu golden 1 dakika sonra 33 yaşındaki oyuncu, ceza sahası çizgisine yakın bölgede tam ikinci golü atacakken, vuruşunda savunma araya girdi.Valencia'nın 68'de sol ayağıyla attığı şutu, ilk maçın yıldızlarından Dmitrovic güçlükle çıkarttı. Avrupa'da bu sezon üçüncü kez ağları havalandıran Valencia, toplamda ise 34 resmi karşılaşmada 7 asistinin yanına 27. golünü ekledi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan deneyimli forvet, İspanyol temsilcisinin savunma oyuncularıyla girdiği 8 ikili mücadelenin 6'sından galip ayrılmayı başardı.Kanarya'nın bu sezon hücumdaki 1 numaralı silahı Enner Valencia, zaten müthiş olan performansını son dönemde daha da yukarıya taşımıştı. Valencia, dün akşam ağları havalandırarak, son 9 resmi sınavında 1 asistiyle birlikte 12. golüne ulaştı.