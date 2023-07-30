Enner Valencia yeni takımında siftah yapamadı!

Fenerbahçe'den Internacional'e transfer olan Enner Valencia, yeni takımında çıktığı 4 karşılaşmada da gol sevinci yaşayamadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Enner Valencia yeni takımında siftah yapamadı!
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30 Temmuz 2023 12:00
Geride bıraktığımız sezonda Süper Lig'de gol kralı olarak Fenerbahçe'den Brezilya Ligi ekibi Internacional'e transfer olan Enner Valencia yeni takımında umduğunu bulamadı. 



Ekvadorlu yıldız golcü, Internacional formasıyla çıktığı 4 karşılaşmada da gol sevinci yaşamadı. 

Dört karşılaşmada toplam 307 dakika süre alan Valencia, rakip kaleye sadece 4 şut yollayabildi. 

40 GOLE KATKI 

Enner Valencia, geride bıraktığımız sezonda Fenerbahçe formasıyla 51 karşılaşmada 33 gol, 7 asistlik performans sergilemişti. 

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