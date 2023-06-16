Enner Valencia'ya uçuk maaş!

Fenerbahçe'den ayrılarak Brezilya Ligi takımlarından Internacional'e imza atan Ekvadorlu golcü Enner Valencia'nın yeni maaşı dudak uçuklattı.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Enner Valencia'ya uçuk maaş!
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16 Haziran 2023 12:11
Son güncelleme 16 Haziran 2023 12:19
Brezilya takımlarından Internacionel'e imza atan Enner Valencia yüksek maaşı dikkat çekti. 

 Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Brezilya ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzalayan golcü oyuncu, ayda 266 bin euro kazanacak, senelik maaşı ise 3 milyon 192 bin euro'ya denk geliyor.

Kolombiyalı yıldız, Fenerbahçe'den 1.5 milyon euro civarında maaş alıyordu.

Sarı-lacivertli formayı 3 sezon boyunca terleten Enner Valencia, 116 maçta 59 gol atıp 17 asist kaydetti.

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