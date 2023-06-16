Enner Valencia'ya uçuk maaş!

Brezilya takımlarından Internacionel'e imza atan Enner Valencia yüksek maaşı dikkat çekti.
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Brezilya ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzalayan golcü oyuncu, ayda 266 bin euro kazanacak, senelik maaşı ise 3 milyon 192 bin euro'ya denk geliyor.
Kolombiyalı yıldız, Fenerbahçe'den 1.5 milyon euro civarında maaş alıyordu.
Sarı-lacivertli formayı 3 sezon boyunca terleten Enner Valencia, 116 maçta 59 gol atıp 17 asist kaydetti.
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Brezilya ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzalayan golcü oyuncu, ayda 266 bin euro kazanacak, senelik maaşı ise 3 milyon 192 bin euro'ya denk geliyor.
Kolombiyalı yıldız, Fenerbahçe'den 1.5 milyon euro civarında maaş alıyordu.
Sarı-lacivertli formayı 3 sezon boyunca terleten Enner Valencia, 116 maçta 59 gol atıp 17 asist kaydetti.
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