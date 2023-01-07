Enner Valencia'ya BAE'den teklif!

Fenerbahçe'de bu sezon sergilediği skorer kimlikle dikkat çeken Enner Valencia'ya Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir talip çıktı.



BAE'DEN TEKLİF VAR



İspanyol basınında yer alan habere göre, BAE temsilcisi Al Sharjah'ın, Ekvadorlu golcüyü devre arasında kadrosuna katmak istediği ve teklif yaptığı aktarıldı.



Valencia'nın, Dünya Kupası'nda Ekvador forması altında başarılı bir performans sergilediği ve 3 kez fileleri havalandırdığı hatırlatıldı. Golcü futbolcunun teklifi kabul etmesi halinde Miralem Pjanic, Paco Alcacer gibi isimlerle takım arkadaşı olacağı belirtildi.



SÖZLEŞMESİ BİTİYOR



Fenerbahçe'de bu sezon 24 maça çıkan Enner Valencia, 15 kez fileleri havalandırdı.



2020'den bu yana Fenerbahçe forması giyen 33 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerle sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.





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