Enner Valencia'ya Ada'dan talip çıktı

Aston Villa, Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Enner Valencia ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Enner Valencia'ya Ada'dan talip çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Şubat 2023 16:10
Fenerbahçe'nin bu sezon en golcü ismi olan Enner Valencia'ya Ada'dan bir talip çıktı.

ASTON VILLA'NIN HEDEFİ

Mirror'da yer alan habere göre, Aston Villa'nın, Ekvadorlu golcü ile ilgilendiği ifade edildi. İngiliz ekibinin teknik direktörü Unai Emery'nin, Valencia'yı beğendiği ve 33 yaşındaki futbolcuyu bir sonraki transfer döneminde kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Valencia'nın Fenerbahçe ile sözleşmesinin sezon sonunda bittiği, Aston Villa'nın bu nedenle şu anda Valencia ile bir ön anlaşma yapmayı planladığı öne sürüldü.

2 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİFİ

Villa'nın, Valencia'ya bir yılı opsiyonlu olmak üzere iki yıllık bir kontrat teklifi sunduğu kaydedildi.

BU SEZON 23 GOL ATTI

Ekvadorlu golcü, futbol kariyerinde daha önce İngiltere'de West Ham United ve Everton formaları giymişti.

Fenerbahçe forması altında bu sezon 30 maça çıkan Enner Valencia, 23 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ