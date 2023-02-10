Enner Valencia ve ailesinden destek

Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia ve ailesi, sarı-lacivertli kulübün başlattığı yardım çalışmalarına destek oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Enner Valencia ve ailesinden destek
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10 Şubat 2023 18:30
Kahramanmaraş merkezli 10 ili kapsayan deprem felaketinin ardından Fenerbahçe Kulübü, başlattığı yardım kampanyasıyla bölgeye destek olmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli taraftarlar ve vatandaşların yoğun katılımı ile süren Afet Bölgesi Yardım Kampanyası'nda Ülker Stadyumu'nda toplanan malzemeler, kulüp çalışanları ve gönüllülerin katkısıyla sınıflarına göre ayrılıp kolileme işlemi gerçekleştirildikten sonra AFAD ile koordineli olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. İlk günden bu yana kulüp bünyesindeki sporcular da yardım kampanyasına destek olmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli futbolculardan Enner Valencia, ailesiyle birlikte stada gelerek yardım çalışmalarına dahil oldu. Valencia ve ailesi, hazırlanan kolilerin depremzedelere gidecek TIR'lara yüklenmesinde görev aldılar.
 
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www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
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