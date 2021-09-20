Enner Valencia suskunluğunu bozamadı

Fenerbahçe'de 5 golle bu sezonun en golcü ismi olan Enner Valencia, Sivasspor ve Frankfurt karşısında takımına gol katkısı yapamamıştı. Ekvadorlu oyuncu son oynanan Başakşehir maçında da gol orucunu bozamadı.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Enner Valencia suskunluğunu bozamadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Eylül 2021 10:37
Enner Remberto Valencia Lastra
Enner Remberto Valencia Lastra
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin bu sezonki en golcü ismi (5 gol) Enner Valencia, Başakşehir karşılaşması öncesi Sivasspor ve Frankfurt karşısında takımına gol katkısı yapamamıştı.

Bu özlemine dün akşamki mücadelede son vermek isteyen 31 yaşındaki forvet, yedek başladığı karşılaşmanın ikinci yarısının başında Bright Osayi-Samuel'in yerine oyuna girdi ve gole en yakın isim olarak sahne aldı.

Ekvadorlu oyuncu, mücadelede sadece 1 kez gole yaklaştı ama bundan sonuç alamadı. 65'te Mesut Özil'in ortasında kale önünde kafayı vuran Valencia, Volkan Babacan'a takıldı. Pozisyonun devamında Volkan'dan dönen topu Novak tamamlamak istedi ama başarılı olamadı.  

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.