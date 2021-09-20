Enner Valencia suskunluğunu bozamadı

Fenerbahçe'nin bu sezonki en golcü ismi (5 gol) Enner Valencia, Başakşehir karşılaşması öncesi Sivasspor ve Frankfurt karşısında takımına gol katkısı yapamamıştı.Bu özlemine dün akşamki mücadelede son vermek isteyen 31 yaşındaki forvet, yedek başladığı karşılaşmanın ikinci yarısının başında Bright Osayi-Samuel'in yerine oyuna girdi ve gole en yakın isim olarak sahne aldı.Ekvadorlu oyuncu, mücadelede sadece 1 kez gole yaklaştı ama bundan sonuç alamadı. 65'te Mesut Özil'in ortasında kale önünde kafayı vuran Valencia, Volkan Babacan'a takıldı. Pozisyonun devamında Volkan'dan dönen topu Novak tamamlamak istedi ama başarılı olamadı.