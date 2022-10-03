Enner Valencia stop etti

7 golle krallıkta zirvede olan Enner Valencia, derbide istekli bir oyun sergilemesine rağmen fileleri sarsamadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Enner Valencia stop etti
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03 Ekim 2022 13:30
Enner Valencia
Enner Valencia
Fenerbahçe
Süper Lig'de kaydettiği 7 golle krallıkta zirvede olan Enner Valencia dün de Fenerbahçelilerin en çok ayağına baktığı isimdi. Ekvadorlu forvet istekli bir oyun sergilemesine rağmen fileleri sarsamadı.

GOL ATAMADIĞI 2. TAKIM BŞİKTAŞ

32 yaşındaki oyuncu Ümraniyespor, Kasımpaşa ve Adana Demirspor maçlarında 2'şer gol atmıştı. Alanyaspor mücadelesinde ise 1 defa fileleri havalandırmıştı. Bu sezon Konyaspor'dan sonra gol atamadığı 2. takım Beşiktaş oldu.

"ÇOK ZORLADIK AMA OLMADI"

Ekvadorlu yıldız, maç sonunda "3 puan için çok zorladık ancak olmadı. Önümüzdeki maçlara bakacağız" dedi. 

 
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