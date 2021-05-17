Enner Valencia: "Sonuna kadar savaştık"

Fenerbahçe'de Enner Valencia, sezonun bitmesinin ardından taraftarlara mesaj yolladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Enner Valencia: 'Sonuna kadar savaştık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Mayıs 2021 21:38
Enner Remberto Valencia Lastra
Enner Remberto Valencia Lastra
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun gelişiyle birlikte forvete geçen ve çıkış yapan Enner Valencia, sezonun sona ermesinin ardından taraftarlara mesaj yolladı.

Ekvadorlu oyuncu, "Bu harika takımla ilk sezonumu geçirdim. Sonuna kadar savaştık, daha güçlü döneceğiz. Umarım gelecek sezon hep birlikte stadımızda oluruz." dedi.

Fenerbahçe'de bu sezon toplam 35 maçta oynayan 31 yaşındaki oyuncu, 13 gol ve 5 asistlik performan sergiledi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.