Enner Valencia: 'Sonuna kadar savaştık'

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun gelişiyle birlikte forvete geçen ve çıkış yapan Enner Valencia, sezonun sona ermesinin ardından taraftarlara mesaj yolladı.



Ekvadorlu oyuncu, "Bu harika takımla ilk sezonumu geçirdim. Sonuna kadar savaştık, daha güçlü döneceğiz. Umarım gelecek sezon hep birlikte stadımızda oluruz." dedi.



Fenerbahçe'de bu sezon toplam 35 maçta oynayan 31 yaşındaki oyuncu, 13 gol ve 5 asistlik performan sergiledi.



