Enner Valencia, saymaya devam ediyor!

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, iki maç üst üste fileleri havalandırmayı başardı.



Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile oynanan çeyrek final müsabakasında bir gol kaydeden Valencia, bu maçta da gol sevinci yaşadı.



Valencia, böylece sarı-lacivertli formayla bu sezon gol sayısını 5'e çıkardı. Ekvadorlu oyuncu, bu gollerin 4'ünü ligde, birini ise kupada kaydetti.



