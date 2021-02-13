Enner Valencia, saymaya devam ediyor!

Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Enner Valencia, gollerine devam ediyor

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Enner Valencia, saymaya devam ediyor!
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13 Şubat 2021 22:57
Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, iki maç üst üste fileleri havalandırmayı başardı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile oynanan çeyrek final müsabakasında bir gol kaydeden Valencia, bu maçta da gol sevinci yaşadı.

Valencia, böylece sarı-lacivertli formayla bu sezon gol sayısını 5'e çıkardı. Ekvadorlu oyuncu, bu gollerin 4'ünü ligde, birini ise kupada kaydetti.



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