Enner Valencia: 'Şampiyon olmalıyız'

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 2-0 yendiği maçta ağları sarsan Enner Valencia, karşılaşma sonrasında konuştu.



Kazandıkları için mutlu olduğunu söyleyen Ekvadorlu futbolcu, "Gerçekten çok mutluyum takımımın 3 puan almasına yardım ettiğim için. Bu maçta oynamayı çok istemiştim. Tanrıya şükürler olsun ki oynadım ve takımımın kazanmasına yardım ettim." dedi.



Beklentilerin farkında olduğunu söyleyen golcü oyuncu, "Geçen sene göstermiş olduğum performanstan sonra beklentiler daha yüksek. Ben de karşılık vermeye çalışıyorum. Çok çalışmalıyım. Taraftarımızı mutlu etmek, sezon sonunda şampiyonluk hediye etmeliyiz. Buraya geldikleri her maçta onları mutlu etmeliyiz." diye konuştu.



Attıkları gol sorulan Valencia, "Gerçekten çok iyi bir kontrataktı. Mesut topu almıştı. Onun kalitesini ve zekasını biliyordum. Bana sadece topa vurmak kaldı." ifadelerini kullandı.



