Enner Valencia: "Şampiyon olmak istiyoruz!"

Fenerbahçe'de Ankaragücü maçında galibiyeti getiren Enner Valencia, karşılaşma sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Enner Valencia: 'Şampiyon olmak istiyoruz!'
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09 Mayıs 2021 00:43
Fenerbahçeli Enner Valencia, Ankaragücü karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Enner Valencia "Kazanmamız gereken bir maçtı. Tanrı'ya şükürler olsun, onun yardımıyla 3 puanı aldık ve sonuna kadar devam ediyoruz." dedi.

Lige ilgili konuşan Valencia "Artık maç maç bakacağız. İki maçtan zaferle ayrılmak ve şampiyon olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Attığı gollerle ilgili soruya da yanıt veren Enner Valencia "Önemli olan gol atmam değil, takımın kazanması." dedi.



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