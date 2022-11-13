Enner Valencia rekora koşuyor; Kendini aştı

Fenerbahçe'nin yıldızı forveti Enner Valencia, 2017- 2018'de Meksika'da Tigres forması giydiği dönemde 15 kez rakip fileleri havalandırmıştı.



Ekvardorlu futbolcu, Bitexen Giresunspor mücadelesinde takımının tek golünü kaydetti ve şimdiden 15 gole ulaştı, gözünü rekora dikti.



33 yaşındaki santrfor, şimdiden 22 maçta bu sayıya ulaştı. Valencia, eğer bir gol daha atarsa kariyerindeki en golcü sezonuna ulaşmış olacak.





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